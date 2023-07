L’agenzia Teamservice di Torre del Greco, franchising che si occupa di assistenza per pratiche burocratiche, CAF e spedizioni, è stato costretto ad abbandonare i propri locali di corso Avezzana 38: il provvedimento è arrivato a seguito di una verifica effettuata dai vigili del fuoco sullo stabile.

La Teamservice di Torre del Greco chiusa per pericolo di crollo

I primi segni che qualcosa non andasse erano arrivati qualche settimana prima dello sgombero, ma nessuno pensava ad un epilogo del genere. Pezzi di intonaco e pulviscolo bianco caduti sulle scrivanie dell’ufficio a fronte strada, qualche vibrazione di troppo: al piano superiore si stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione e questa poteva essere la spiegazione. Una porta che si era sempre chiusa correttamente d’improvviso non andava: “Forse il caldo di questi giorni ha dilatato i materiali“, la spiegazione degli operai intervenuti per la riparazione.

Poi, il 16 luglio crolla la palazzina di Corso Umberto I e Torre del Greco si risveglia in una nuova paura. Si richiede una verifica approfondita al fabbricato ed arriva la “sentenza”: bisogna lasciare l’edificio immediatamente, c’è pericolo di crollo. E’ quanto racconta Maria Pia Guida, la titolare dell’agenzia Teamservice, che dal 19 luglio è “nomade”, nello sgomento di chi realizza di aver scampato un grave pericolo e, al contempo, si ritrova a dover riorganizzare da un giorno all’altro vita e lavoro dopo anni di stretto contatto con il pubblico.

“Il lavoro va avanti, grazie alla catena di solidarietà”

Potrebbero essere stati proprio i lavori dei piani superiori ad aver causato i cedimenti che hanno reso insicuro l’edificio di Corso Avezzana. Il disagio di Maria Pia e delle sue collaboratrici è amplificato dal fatto che l’attività consisteva in gran parte proprio nel garantire un’assistenza “fisica” a molte pratiche che vengono normalmente svolte in digitale, per esempio lo SPID.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

“Avevamo un’attività efficientissima, ma ora le persone che arrivano davanti alla porta chiusa in gran parte vanno via” – spiega Maria Pia Guida – “Noi però siamo comunque operativi, attraverso la nostra pagina Facebook e i numeri di telefono: dobbiamo andare avanti“. L’appello commosso di Maria Pia affinché la fortuna per una tragedia probabilmente sfiorata grazie ai controlli non si riveli poi un disastro lavorativo per un’attività coltivata con passione e dedizione.

Agenzia Teamservice operativa anche da remoto: tutti i contatti

Una riorganizzazione lampo per la Teamservice che, grazie alla solidarietà dei colleghi commercianti di corso Avezzana, si sta quindi portando avanti con continuità verso le esigenze degli utenti: “Per il servizio di spedizioni ci stiamo appoggiando alla tabaccheria qui vicino, per tutte le altre esigenze siamo reperibili da remoto“. Anche perché i tempi per il rientro in sede si prospettano lunghi, se non lunghissimi: almeno 6 mesi per la messa in sicurezza delle strutture.

Uno smartworking forzato dagli eventi, ma soprattutto l’ennesima prova di resilienza delle realtà imprenditoriali torresi che provano a reagire alle desolanti notizie che si stanno rincorrendo nella fragile estate nera della città del corallo. Per qualsiasi informazione sull’operatività dell’agenzia Teamservice di Torre del Greco è possibile contattare lo 081 8811201 o il mobile 3333236505 anche su whatsapp. Per il servizio di ritiro e consegna pacchi è possibile contattare anche il 3757480312.