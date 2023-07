A Napoli nasce Eduqa, la prima scuola ambientale d’Italia: qui si impara facendo

A Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, nasce Eduqa, la prima scuola d’Italia a vocazione educativa ambientale, frutto della collaborazione tra Bolton Hope Foundation, Fondazione Foqus e Impresa Sociale Dalla Parte dei Bambini.

Ai Quartieri Spagnoli di Napoli nasce Eduqa: la prima scuola ambientale d’Italia

Il nuovo complesso scolastico, situato all’interno dell’ex Istituto Montecalvario, accoglierà bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, offrendo loro una offerta formativa di eccellenza, incentrata in particolare sul tema del rispetto dell’ambiente. Un modo per trasformare i Quartieri Spagnoli da luogo di fragilità sociale a capitale della consapevolezza ambientale, dove i diritti e i bisogni dei cittadini sono posti al centro dei processi di emancipazione e rigenerazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un nido per l’infanzia, dedicato alla fascia 0-2 anni, una scuola d’infanzia (3-5 anni), una scuola primaria (6-10 anni) e una scuola secondaria di primo grado (11-14 anni). Le aule saranno realizzate all’interno dell’ex Istituto Montecalvario, recuperando edifici attualmente in stato di sostanziale abbandono. Non mancheranno aree verdi per attività sperimentali di educazione e ricerca.

“Da un punto di vista pedagogico, la nuova scuola applicherà la metodologia della scuola attiva di modello freinettiano, secondo la quale si impara facendo, attraverso l’esperienza che costituisce il punto di partenza di ogni conoscenza e di ogni pratica educativa. L’azione educativa parte dall’idea che non c’è un bambino uguale a un altro, ma che ognuno è portatore di un proprio modo di essere e di stare al mondo, che la scuola deve essere capace di cogliere e valorizzare” – si legge nella nota diffusa da Bolton Hope Foundation.

Un progetto che, oltre al fine educativo, punta a contrastare la dispersione scolastica e a diffondere una nuova cultura dello sviluppo sostenibile. La nuova scuola sarà attiva a partire da quest’anno e, come spiegato dai promotori all’Ansa, si svilupperà pienamente nell’arco dei prossimi due anni.