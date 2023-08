Due anziani sono stati investiti in pieno centro a Castel di Sangro, sede del ritiro estivo della Società Sportiva Calcio Napoli. Come riportato anche da Il Mattino, la coppia si trovava in via Porta Napoli, quando una Fiat Escort arrivata a tutta velocità dall’adiacente via XX Settembre li avrebbe travolti mentre attraversavano.

Castel di Sangro, sede del ritiro della Società Sportiva Calcio Napoli: due anziani investiti da un’auto pirata

L’uomo sarebbe scappato senza prestare soccorso, vedendo anche il gran trambusto creatosi attorno alle due vittime dell’incidente. I presenti hanno prestato subito soccorso alla coppia, trasportata in ospedale per accertamenti: per loro solo fortunatamente solo qualche contusione. I Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro si sono precipitati immediatamente sul posto, avviando la caccia all’uomo. Le due persone travolte hanno sporto denuncia contro ignoti: il pirata della strada rischia un’imputazione per fuga da incidente e omissione di soccorso. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’autore del gesto.

Il Calcio Napoli si trova in Abruzzo dallo scorso 28 luglio 2023, e ci rimarrà fino all’11 agosto 2023. In questi giorni migliaia di tifosi sono giunti nella cittadina di montagna per sostenere i propri beniamini: le vie centrali sono blindate.