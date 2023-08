Incidente stradale nella notte a Marano, giovane centauro di 28 anni in fin di vita

Ennesimo incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 ed il 4 agosto 2023. Come riporta Il Mattino, intorno alle 2 i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano, comune appartenente alla città metropolitana di Napoli, si sono recati dopo aver ricevuto una segnalazione in Corso Italia.

Incidente stradale a Marano, giovane di 28 anni in fin di vita

In pieno centro a Marano, precisamente in corso Italia, una Fiat Panda sarebbe entrata in collisione con una motocicletta, proveniente dal senso di marcia opposto. Il giovane centauro, 28 anni, avrebbe fatto un violento balzo dal mezzo a due cadendo a terra. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il ragazzo si trova in prognosi riservata, in fin di vita.

Il conducente ed il passeggero dell’autovettura sono rimasti illesi. I militari stanno svolgendo tutte le indagini del caso per risalire alla dinamica dell’incidente.

