Tragedia a Battipaglia, padre salva i figli dal mare agitato ma non riesce a risalire

Si è consumata una vera e propria tragedia quest’oggi su una spiaggia libera di Battipaglia. Un uomo di 49 anni, originario di Angri, è morto annegato dopo essersi tuffato in acqua per salvare i figli in difficoltà nel risalire.

Battipaglia, uomo di 49 anni muore annegato dopo aver salvato i figli in difficoltà per il mare mosso

Secondo quanto riportato da Ansa, nonostante il tempestivo intervento dei bagnini del lido adiacente e i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare per l’uomo, deceduto sulla sabbia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 della Croce Bianca di Salerno, oltre agli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele. Sono giunti sul luogo del dramma anche gli uomini della Guardia Costiera.

