Gli agenti della polizia del commissariato di Castellammare di Stabia hanno arrestato un uomo accusato di aver picchiato l’ex compagna davanti al figlio di 7 anni. L’episodio, secondo quanto riportato da Il Mattino, risale al 28 luglio scorso nella zona di traversa Cantieri metallurgici italiani a Castellammare di Stabia.

Castellammare di Stabia, uomo picchia ex compagna con un casco davanti al figlio: arrestato

Le forze dell’ordine si erano precipitate sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione: in quell’occasione la donna aveva raccontato di essere stata colpita con un casco dopo aver ricevuto minacce. Quando era a terra, l’uomo aveva sferrato su di lei calci e pugni, davanti al bambino che aveva vanamente tentato di fermare il padre.

L’uomo aveva anche provato ad estrarre una pistola, ma era stato fermato da una persona che l’aveva accompagnato sul posto. La donna era stata trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove aveva ricevuto le cure del caso. Per le ferite riportate la prognosi era stata di sette giorni. Il gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, ha provveduto ad emettere un’ordinanza di custodia in carcere. L’arrestato, che in precedenza aveva già maltrattato l’ex partner, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a Napoli, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, lesioni personali pluriaggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare e tentata violenza privata.