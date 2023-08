Dramma a Torre del Greco: operaio muore schiacciato dal trattore su cui stava lavorando

Tragedia a Torre del Greco. Quest’oggi un uomo di 67 anni è morto schiacciato da un trattore su cui stava lavorando in un’area agricola a via Montagnelle, in una zona periferica.

Dramma a Torre del Greco, Domenico Izzo muore schiacciato dal trattore su cui stava lavorando

Secondo quanto riporta Ansa, gli agenti del locale commissariato di Polizia sono stati allertati dai proprietari del fondo, che improvvisamente non hanno più udito i soliti rumori provenienti dal mezzo. Domenico Izzo, questo il nome della vittima, pare stesse lavorando ad alcuni interventi di sbancamento da diversi giorni. Da tutti era considerato un esperto del settore. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire: bisognerà capire come il trattore si possa essere ribaltato schiacciando mortalmente l’operaio.

Allertato immediatamente il 118, i soccorritori intervenuti prontamente non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma, trasportata all’obitorio di Castellammare di Stabia.