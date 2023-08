Un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di un parcheggio pubblico situato a Portici, comune appartenente all’area metropolitana di Napoli, mentre era intento ad urinare sulle scale dello stesso, dopo aver lasciato l’auto in divieto di sosta.

Follia a Portici, uomo lascia l’auto in divieto di sosta e va a fare pipì sulle scale di un parcheggio pubblico

Una scena deprecabile che è inevitabilmente rimbalzata sui social, scatenando l’ira dei concittadini ed arrivando fino al sindaco di Portici Enzo Cuomo. Il primo cittadino ha denunciato l’episodio aspramente, segnalando immediatamente alle forze dell’ordine l’autore del gesto e ironizzando amaramente sull’inciviltà dimostrata. Questo il video incriminato.

Uomo fa pipì sulle scale di un parcheggio a Portici, il post di denuncia del sindaco di Portici Enzo Cuomo

Questo il post pubblicato dal sindaco di Portici Enzo Cuomo, esterrefatto per il gesto compiuto dall’uomo, sul proprio profilo Facebook: “Ci scusiamo….!! Anche stavolta non abbiamo pensato di mettere cartelli che avvisavano i Cittadini del divieto di urinare sulle rampe di scale che portano ad un garage pubblico sebbene fossero ben visibili i cartelli che la struttura è video sorvegliata. Questo poverino non essendo stato avvertito, da cartelli o post sui social, ha urinato sulle scale dopo aver parcheggiato la sua auto praticamente in mezzo ad un incrocio , poi è stato identificato e denunciato per violazione dell’art 726 del Codice Penale e multato. Ovviamente, per tutelare la privacy, abbiamo coperto le teste di questo gentiluomo che, pagando le tasse, aveva tutti i diritti di urinare sulle scale. Ci scusiamo anche con chi è costretto ad organizzare flashmob e petizioni per tutelare chi viene vessato dall’ Amministrazione Comunale solo per aver urinato appena appena sulle scale di un parcheggio pubblico….o per essere passato una ventina di volte con il semaforo rosso”.