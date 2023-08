Dramma sfiorato nel Beneventano: operaio rimane schiacciato da una trivella

Un operaio di 59 anni, originario della provincia di Caserta, è stato schiacciato dalla trivella che stava utilizzando per svolgere delle indagini di natura geologica.

Dramma sfiorato nel Beneventano: operaio rimane schiacciato dalla trivella con cui stava lavorando, ricoverato in gravi condizioni

Secondo quanto riportato da Ansa, l’incidente è avvenuto a Castelpagano, in provincia di Benevento. Ancora oscure le cause dell’incidente, che ha visto l’uomo perdere il controllo del mezzo, che ribaltandosi gli è finito addosso.

Prontamente soccorso dai sanitari del 118, la vittima è stata trasportata in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli per

trauma cranico e forti dolori al torace.

La morte di Domenico Izzo a Torre del Greco, schiacciato da un trattore

L’ennesimo episodio di grave infortunio sul lavoro in un’estate che ha visto diverse persone perdere la vita in circostanze simili: proprio ieri è deceduto a Torre del Greco un uomo di 67 anni, schiacciato da un trattore su cui stava lavorando in un’area agricola a via Montagnelle, in una zona periferica.

Gli agenti del locale commissariato di Polizia sono stati allertati dai proprietari del fondo, che improvvisamente non hanno più udito i soliti rumori provenienti dal mezzo. Domenico Izzo, questo il nome della vittima, pare stesse lavorando ad alcuni interventi di sbancamento da diversi giorni. Da tutti era considerato un esperto del settore. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire: bisognerà capire come il trattore si possa essere ribaltato schiacciando mortalmente l’operaio.

Tra il 20 ed il 21 luglio 2023 due operai a distanza di ventiquattro ore avevano perso la vita, entrambi mentre erano a bordo di una gru. Una stagione che ha messo in risalto ancora una volta le gravissimi mancanze in termini di sicurezza sul lavoro che subiscono determinate categorie di operai in particolar modo al sud.

LEGGI ANCHE – È l’estate delle morti bianche: altri due operai perdono la vita sul posto di lavoro