Scivola dal sentiero e muore davanti agli occhi del fidanzato: Elia aveva 32 anni

Tragedia a Roccamandolfi, in Molise, dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita Elia Caroccia, una ragazza di Nocera Inferiore, morta a 32 anni dopo essere scivolata lungo un sentiero posto nelle vicinanze del ponte tibetano, durante un’escursione, precipitando nel vuoto.

Molise, addio Elia Caroccia: la ragazza di Nocera morta sul sentiero

La ragazza nel corso di una passeggiata in montagna, sarebbe caduta in una scarpata molto ripida, sotto gli occhi impotenti del fidanzato e di due amici che si trovavano con loro. Elia sarebbe deceduta sul colpo, dopo un volo di circa 80 metri, per il grave schianto. Con l’arrivo dei soccorsi la salma è stata recuperata.

“Purtroppo non potevamo fare nulla. Noi stavamo un po’ più distaccati, il fidanzato stava rivolto verso il ponte, quindi non abbiamo potuto fare nulla” – racconta al TGR sconvolto uno dei ragazzi del gruppo che ha assistito alla tragica scena.

I quattro avevano già raggiunto il ponte e stavano facendo ritorno quando si è consumato il dramma. Una giornata di ferie, un momento di svago e relax che in pochi minuti si è tramutato nel buio più assoluto, con la morte di una giovane donna.

“Che brutto destino, il destino si sta accanendo sulla mia famiglia. Che peccato aveva fatto questa mia nipote? Una vita di sacrifici sempre per andare avanti e il destino me l’ha portata via, a 32 anni. Non mi ha dato nemmeno la felicità di vederla sposata. Cara nipote mia, ti porterò sempre nel mio cuore, non puoi immaginare come sto male, né come tua mamma e tuo papà stanno soffrendo” – è il messaggio diffuso sui social dalla zia della vittima.

“Mia nipote è nata sfortunata ed è morta sfortunata ma io me la porto sempre nel cuore. Elia ti voglio tanto bene. E pensare che mi avevi promesso che saresti venuta qui da me con il tuo compagno. Una bella ragazza di 32 anni, il destino me l’ha portata via” – scrive in un altro post.