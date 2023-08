Il sogno di Giulio, ricoverato da 2 anni fa la Comunione in clinica: rito e festa per lui

Una bella storia di amore e di umanità, oltre che di grande professionalità, è quella che vede protagonista la casa di cura Villa dei Fiori di Nocera Inferiore: proprio qui è diventato realtà il sogno di un bambino affetto da autismo, ricoverato da quasi due anni, che desiderava celebrare la sua Prima Comunione.

Gioia a Villa dei Fiori, si celebra la Comunione di un bambino

Giulio (nome di fantasia per tutelare la privacy del minore) è un bambino autistico con assenza di linguaggio e deficit intellettivo che tra qualche mese compirà 12 anni. Da tempo è ricoverato presso la struttura Villa dei Fiori dove viene assistito e curato con amore e dedizione.

Proprio lì, nei giorni scorsi, è partita una vera e propria macchina organizzativa, fatta di amore e solidarietà, per consentire al piccolo di festeggiare la sua Prima Comunione, proprio come era nella volontà della famiglia. Una giornata fatta di emozioni e lacrime di gioia per Giulio, i suoi genitori e lo staff medico di Villa dei Fiori che si è premurato oltre ogni limite affinché il bambino vivesse al meglio questo importante momento della sua vita.

A fine cerimonia, i familiari del piccolo hanno voluto esprimere la loro gratitudine al personale sanitario, per aver reso possibile il tutto, con una toccante lettera: “La famiglia vi ringrazia per il gesto gentile che avete avuto per nostro figlio. Ma un grazie non basta per tutto quello che avete fatto in questi due anni e per i risultati raggiunti da Giulio”.

“Grazie a tutto lo staff di Villa di Fiori, alla loro presenza nella nostra famiglia, al supporto che non ci hanno fatto mai mancare in questi due anni. Giulio è felicissimo e, con lui, anche tutti noi“.