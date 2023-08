Ruba 265 euro di colla per dentiere al supermercato nel Napoletano: 3 furti in 2 mesi

Un fenomeno ancora senza spiegazione quello dei furti di colla per dentiere ma che si ripete per la terza volta, in soli due mesi, nel Napoletano: stavolta è finita in manette una 19enne di origini turche a Sorrento, sorpresa con 35 tubetti rubati in un supermercato.

Furti di colla per dentiere: ancora un arresto a Sorrento

Prosegue l’azione criminale legata alle razzie di questi prodotti dagli scaffali dei supermercati. I furti si concentrano quasi esclusivamente lungo la costiera sorrentina e quello di ieri pomeriggio è il terzo arresto avvenuto in soli due mesi.

A finire nel mirino dei carabinieri della stazione di Sorrento una giovane ragazza di 19 anni, sorpresa all’uscita di un supermercato situato in Corso Italia con 35 tubetti di colla adesiva per dentiere, nascosti all’interno del suo zaino. Una “scorta” del valore commerciale di circa 265 euro.

I militari dell’arma hanno provveduto a fermare ed arrestare la donna, ristretta in camera di sicurezza in attesa di giudizio. Dovrà rispondere dell’accusa di furto. Nel frattempo la merce è stata sequestrata e restituita ai gestori del supermercato.

Gli ultimi due furti di colla per dentiere risalgono allo scorso giugno. In quell’occasione, a pochi giorni di distanza, le forze dell’ordine avevano arrestato altri due giovani: prima un 25enne, poi un 24enne. Entrambi avevano seguito la stessa dinamica, impossessandosi del prodotto all’interno di un supermercato della zona.

Simile anche l’entità dei danni causati alle attività commerciali: nell’ultimo caso la refurtiva ammontava a circa 260 euro di colla adesiva. Resta al momento misteriosa la causa che spingerebbe questi giovani soggetti a rubare tali prodotti. Pare anche che il fenomeno non si limiti alla Costiera Sorrentina, registrando alcuni casi anche nel resto d’Italia.