Nuovo Bonus Benzina da 150 euro ma non per tutti, a chi spetta: il piano del Governo

Per contrastare l’aumento del prezzo della benzina, il Governo punta all’introduzione di un nuovo bonus carburanti da destinare alle famiglie con redditi più bassi. Ad anticiparlo, a La Piazza (kermesse di Affari Italiani), è il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Benzina, il Governo verso un nuovo bonus carburanti

Escludendo la possibilità di praticare un nuovo taglio delle accise, per costi elevati che andrebbero ad interferire con quelli da sostenere per il cuneo fiscale, Urso apre la strada a nuove soluzioni da adottare per limitare i disagi causati dal caro carburante: “Se il prezzo medio dovesse mantenersi ai livelli attuali, o peggio aumentare ancora, ci porremo il problema per aiutare le famiglie più numerose e chi ha redditi più bassi“.

L’idea è quella di intervenire lanciando un nuovo bonus, sulla scia della recente Carta Acquisti e, dunque, limitato alle sole fasce di popolazione con maggiori difficoltà economiche. Il ministro ha, infatti, avanzato l’idea di agire contro i rincari “con un bonus, come fatto con la Social Card”. Stando alle prime indiscrezioni potrebbe trattarsi di un importo di 150 euro, una tantum, da spendere per i servizi di rifornimento.

“L’Italia oggi è giudicata positivamente dalle agenzie di rating internazionale, le borse italiane segnano il loro record storico e lo spread si è ridotto: continuiamo a lavorare al patto anti-inflazione. Hanno già aderito i commercianti, la grande distribuzione, le piccole e medie imprese, gli artigiani e le cooperative. Se lavoriamo insieme come sistema Italia, potremmo ridurre drasticamente l’inflazione nell’ultima parte dell’anno. Le risorse, però, vanno destinate a chi ha realmente bisogno“ – ha concluso.

