Caivano, la mamma della bimba violentata: “Ci minacciano, hanno derubato mio figlio”

Stravolta dal dolore, ancora in stato di choc per l’accaduto, la mamma di una delle bambine violentate al Parco Verde di Caivano ha parlato di minacce che la sua famiglia avrebbe subito in questi giorni, invocando l’intervento della Premier Giorgia Meloni.

Caivano, la mamma di una delle bambine violentate: “Minacce dal quartiere”

“Stiamo subendo minacce dal quartiere, hanno anche derubato mio figlio, quello che ha denunciato gli orrori. Non mi sento al sicuro, ho bisogno di parlare con la presidente Meloni. Voglio parlare con lei. Domani venga nella scuola frequentata da mia figlia e da mia nipote” – queste le parole affidate dalla donna all’avvocato Angelo Pisani, come rende noto l’Ansa.

Le due cuginette sarebbero state abusate ripetutamente, più volte picchiate e minacciate in cambio del silenzio. Sarebbe stato proprio il fratello di una delle ragazzine ad accorgersi delle violenze, attraverso un video circolato sulle chat. Pare che proprio a lui qualcuno avrebbe sottratto lo scooter, come raccontato dalla famiglia.

Subito dopo l’accaduto, che ha scosso l’intera cittadinanza, le due vittime sono state affidate ad una struttura protetta. Per loro e per dire basta alle violenze, nel pomeriggio di ieri si è svolta una manifestazione che ha visto la partecipazione dei cittadini e di Don Maurizio Patriciello.

Intanto la presidente Meloni ha accettato l’invito del parroco e probabilmente giovedì arriverà a Caivano, proprio nei luoghi dove si sarebbero consumati i continui stupri. Queste le sue parole: “Il Governo punta a bonificare l’area di Caivano, per la criminalità non esistono zone franche. Accolgo l’invito di don Patriciello a recarmi sul posto. Non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione. Il centro sportivo (dove si sarebbero consumate le violenze, ndr) deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile”.