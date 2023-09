Rubato il PC del rapper Clementino: conteneva brani inediti

Rubato il PC del famoso artista napoletano Clementino: il fatto è avvenuto, stando alle informazioni riportate da Fanpage, a Camposano, vicino Nola, la mattina del 30 agosto.

Rubato lo zaino con il PC di Clementino

La notizia è stata riportata da diverse testate nazionali tra cui il Corriere del Mezzogiorno, secondo il quale Clemente Maccaro (questo il vero nome di Clementino) aveva parcheggiato il suo furgone con all’interno lo zaino del PC nei pressi della casa di un suo amico a Camposano. L’artista, nato ad Avellino ma cresciuto nel nolano, si sarebbe accorto del furto notando anche dei particolari del ladro.

Appena si è reso conto del fattaccio, Clementino avrebbe allertato un agente del commissariato di polizia di Ponticelli, periferia di Napoli: il poliziotto, in quel momento libero dal servizio, avrebbe poi intercettato una pattuglia di carabinieri della stazione di Cicciano proprio mentre si recava sul luogo del reato. Allertati i militari, sono immediatamente partite le indagini. Probabilmente, il vero valore del computer era costituito dal contenuto dell’hard disk che, a quanto pare, conteneva parecchio materiale musicale ed interi brani inediti di Clementino.

Disavventura a lieto fine

L’uomo autore del furto era stato visto allontanarsi a piedi in direzione di Cicciano: ed è proprio verso il vicino comune che si sono indirizzate le prime ricerche. Infatti, stando a quanto riportato sempre dal Corriere del Mezzogiorno, di lì a poco le forze dell’ordine hanno intercettato il ladro in via Provinciale per Cicciano, all’altezza di via Francesco Siciliano. Dopo un breve tentativo di fuga andato a vuoto per l’uomo sono scattate le manette: si tratta di un 34enne di Nola già noto alla giustizia per reati simili.

Non è stato reso noto, al momento, se il ladro fosse consapevole che il PC che stava tentando di rubare apparteneva ad un artista famoso, le cui canzoni sono solitamente dei successi da milioni di stream: e che quindi il contenuto del computer avrebbe potuto avere valore immensamente superiore a quello del PC stesso.