“Avanti un altro” cerca concorrenti a Napoli: come partecipare e le date delle selezioni

Casting a Napoli per “Avanti un altro”, il quiz preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in onda su Canale 5.

“Avanti un altro”, casting a Napoli: come partecipare

Il game show di Mediaset si appresta a tornare per la nuova stagione e cerca concorrenti in tutta Italia. Tappa per i casting anche a Napoli, dove la produzione selezionerà partecipanti il 18 settembre 2023.

La SDL 2005 srl, società che gestisce i casting del programma ha comunicato le modalità di iscrizione ai casting:

inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv);

a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv); compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv;

www.sdl.tv; lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00.

La partecipazione ai casting è aperta soltanto ai maggiorenni. I fortunati prescelti saranno poi invitati a partecipare al programma che sarà trasmesso dal prossimo autunno dallo studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma.

Un quiz da centomila euro

Il successo di “Avanti un altro” va avanti da 12 anni: prese il via nel 2011 in sostituzione dello storico “Chi vuol esser milionario?” e negli anni è diventato un appuntamento fisso del piccolo schermo. Grazie alla bravura dei conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha saputo mantenere nel tempo il suo pubblico che si approssima costantemente ai 4 milioni di spettatori a sera.

Ma si tratta anche di un’occasione per molti concorrenti di portare a casa un gruzzoletto di non poco conto, visto che il premio finale di ciascuna puntata supera facilmente i centomila euro. Il quiz è improntato sulla leggerezza e quindi non occorre affatto essere dei geni per pescare il “pidigozzo” fortunato e portare a casa un pò di soldi: il prossimo vincitore potrebbe essere proprio qualche abitante di Napoli e dintorni.