Dà fuoco alla vicina con la benzina dopo una lite condominiale: donna grave in ospedale

Una banale lite sfociata in una violenza inaudita: è quella che è avvenuta a Quarto dove un uomo ha cercato di dare fuoco alla vicina, una donna di 48 anni attualmente ricoverata in attesa di prognosi nel reparto Grandi Usionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Quarto, dà fuoco alla vicina dopo una lite: grave al Cardarelli

L’uomo avrebbe gettato del liquido infiammabile addosso alla vittima, appiccando l’incendio servendosi di un accendino. Anche l’auto della donna sarebbe poi stata incendiata dall’aggressore. Il tutto per una discussione animata tra i due: avrebbero iniziato a litigare per banali dissidi condominiali.

Stando a quanto si apprende, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, avendo riportato ustioni diffuse su tutto il corpo. L’uomo, un 53enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato dai carabinieri giunti sul posto e fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Un’altra drammatica vicenda che sembra ripetere la dinamica dell’omicidio avvenuto pochi giorni fa in piazza Municipio a Napoli: lì un giovane musicista di soli 24, Giovanbattista Cutolo, anni ha perso la vita, dopo una lite sfociata tra ragazzi per uno scooter parcheggiato male.

Proprio domani, mercoledì 6 settembre, si terranno i funerali del 24enne e per l’occasione il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato il lutto cittadino. A differenza di Giovanbattista, per la 48enne ferita c’è ancora speranza: è stata presa in carico dagli specialisti del nosocomio partenopeo e attualmente è in attesa di prognosi. Intanto, proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda che ha scosso l’intera cittadinanza.