Circumvesuviana, riconfermato il piano estivo: da settembre più treni e nuovi orari

L’EAV ha deciso di estendere il programma sperimentale degli orari estivi della Circumvesuviana anche per il mese di settembre, con l’introduzione di alcune modifiche, nuovi orari e l’incremento dei treni giornalieri.

EAV, più treni e nuovi orari per la Circumvesuviana

Dal 3 luglio è stato attuato in via sperimentale il nuovo modello di esercizio per le linee vesuviane, con l’obiettivo di migliorare la puntualità e la regolarità dell’esercizio ferroviario, minimizzando i ritardi e le interruzioni del servizio, con un nuovo cadenzamento.

Nonostante le critiche dei passeggeri e dei pendolari, che in qualche caso hanno lamentato ritardi persino peggiori di quelli del precedente piano, l’EAV ha fornito i risultati aggiornati della sperimentazione effettuata a luglio e agosto: “I dati sono positivi. In particolare sulla linea Napoli – Torre Annunziata – Sorrento l’indice di puntualità passa da 25 a 70 (il che vuol dire che 7 treni su dieci sono arrivati in orario, ovvero con ritardo inferiore a 5 minuti) il che ha comportato anche minori soppressioni per ritardi accumulati“.

“In virtù dei risultati riscontrati, EAV continuerà la sperimentazione ancora nel mese di settembre, con

l’introduzione di alcuni correttivi e soprattutto con l’incremento dei treni giornalieri, possibile con la fine del periodo di ferie estive del personale. Già a partire dalla ripresa delle scuole vi saranno circa 58 corse in più rispetto all’orario estivo“.

“Con tale programma si è quasi pienamente soddisfatta la condizione di una corsa in media ogni 18’ tra Napoli e Torre Annunziata(come da impegni presi in Prefettura con le Amministrazioni; il tempo di attesa tra una corsa e l’altra va da un minimo di 8’ a un massimo di 28’ che si riduce ulteriormente nelle fasce di maggiore affluenza)”.

I nuovi orari entreranno in vigore il 13 settembre e saranno resi noti attraverso il sito ufficiale dell’EAV. Dopodiché, entro fine settembre, il modello sarà nuovamente discusso con i sindacati, i rappresentanti istituzionali del territorio, i sindaci dei comuni interessati (San Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco, Portici) e le associazioni dei cittadini che, insieme, dovranno definire il programma di esercizio definitivo da attuare a partire dal mese di ottobre.