Geolier ai funerali di Giovanbattista: “Ragazzi, sognate! Dovete trovare una via d’uscita”

Accogliendo l’appello di mamma Daniela, il celebre rapper napoletano Geolier nella giornata di ieri ha preso parte ai funerali di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso la notte del 31 agosto a Napoli, in piazza Municipio. A fine cerimonia ha rivolto un messaggio di speranza a tutti i giovani.

Geolier ai funerali di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso a Napoli

Geolier ha lasciato un mazzo di fiori sulla bara del giovane musicista, morto a soli 24 anni. Ha, poi, abbracciato affettuosamente il papà per poi dirigersi verso mamma Daniela che aveva rivolto proprio a lui l’invito a partecipare alla cerimonia funebre.

Intervistato dai microfoni di Canale 21, il rapper subito dopo il rito ha lanciato il suo appello alle giovani generazioni: “Io voglio semplicemente dire ai ragazzi: sognate. Non dovete pensare che è finito tutto, sono finiti i sogni, credete nel vostro futuro. Oggi abbiamo perso tutti quanti, abbiamo perso come città e ha perso la mia generazione soprattutto. Io ho 23 anni, Giò Giò ne aveva 24″.

“Dobbiamo iniziare a pretendere noi giovani, a modificare questa epoca, questa generazione, questa mentalità. Non è una cosa di canzoni o di film, deve essere un po’ tutto, dobbiamo cambiare noi. Io ho visto tanti film quando ero piccolo, non facevano niente di quello che io adesso faccio quindi vuol dire che non mi hanno minimamente influenzato. Il problema è che i ragazzi adesso non hanno sogni, non credono più nelle chiese, nello Stato. Credono quello che vogliono credere”.

“Il problema qua è che le strade insegnano cose che influenzano, i ragazzi devono trovare una via d’uscita e non è facile. Non è solo una cosa di genitori, qua è un problema culturale, è la cultura che manca e automaticamente porta un ragazzo a ragionare diversamente”.

“Il rap non mi ha salvato dalla strada a me. Sono stati i miei genitori, la cultura che mi hanno trasmesso a salvarmi dalla strada. Il rap mi ha salvato dalla fabbrica semplicemente” – ha concluso.