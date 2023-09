Dolore ai funerali di Giovanbattista, la mamma in lacrime sulla bara: “Voglio giustizia”

Ieri la città di Napoli ha dato l’ultimo saluto a Giovanbattista Cutolo, il ragazzo ucciso la notte del 31 agosto. Momenti di commozione e dolore hanno caratterizzato i funerali del giovane musicista, la Chiesa del Gesù Nuovo si è riempita di persone che hanno voluto mostrare la propria vicinanza a mamma Daniela, al papà e alla sorella di Giò Giò.

Funerali Giovanbattista Cutolo a Napoli, la mamma: “Voglio giustizia”

Uno straziante addio che ha unito l’intera comunità, stretta in un lutto cittadino proclamato sentitamente dall’amministrazione comunale, per volere del sindaco Gaetano Manfredi. Il rito è stato celebrato dall’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia.

“Io lo so che Napoli sei tu e non è Mare Fuori, non è Gomorra, non è il Boss delle Cerimonie. Mamma sta lottando con te, con la forza di cento uomini, come sempre, perché tu non puoi essere definito da quello che ti è successo e perché io non sono figlia unica. Siamo i fratelli Cutolo ma per noi questo cognome ha sempre avuto un significato diverso” – sono le parole contenute nella lettera della sorella Ludovica.

Affranta dal dolore, mamma Daniela si è accasciata sulla bara, su cui aveva poggiato il corno che Giovanbattista amava suonare e, baciando la foto di suo figlio, ha ripetuto tra le lacrime e gli applausi dei presenti: “Io voglio giustizia per mio figlio”.

“Più che parlare di Giovanbattista avrei voluto parlare con Giovanbattista perché sentir parlare di lui, della sua arte e voglia di vivere, avrei voluto toccarla con mano, magari ascoltando un concerto della sua orchestra o una delle sue magnifiche composizioni” – ha esordito l’Arcivescovo Battaglia.

Infine, i membri della Nuova Orchestra Scarlatti hanno poi ricordato il loro compagno con un omaggio musicale. Il lungo e forte applauso della folla ha accompagnato l’uscita della bara dalla chiesa.