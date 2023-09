Napoli, l’ultimo saluto a Giovanbattista: la bara bianca accolta tra applausi e lacrime

E’ il giorno del dolore a Napoli per i funerali di Giovanbattista Cutolo: in tanti si sono riuniti oggi presso la Chiesa del Gesù Nuovo per l’ultimo saluto al giovane musicista, ucciso a soli 24 anni.

A Napoli i funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso

Un’intera città avvolta nel dolore, stretta in un lutto proclamato sentitamente dall’amministrazione comunale, per volere del sindaco Gaetano Manfredi. A celebrare il rito funebre è l’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia.

L’ingresso della bara bianca all’interno della chiesa è stato accolto con un commovente e fragoroso applauso. I presenti hanno inondato d’affetto anche la mamma della giovane vittima, Daniela, che ha guidato il corteo funebre tenendo tra le mani quel corno che suo figlio amava così tanto suonare.

Uno strumento che ha accompagnato la vita di Giovanbattista e che è stato poi adagiato sulla sua bara, accompagnato da fiori bianchi. Una chiesa gremita di persone ha atteso l’inizio della celebrazione, tra lacrime e commozione, rivolgendo preghiere per il ragazzo scomparso e i suoi familiari.

LEGGI ANCHE

Giovanbattista ucciso a Napoli, il dolore del papà: “I 24 anni più belli della mia vita”

La mamma di Giovanbattista: “Mi farò a pezzi per mio figlio”

Intanto i risultati dell’autopsia, unitamente ai filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, hanno contribuito a chiarire la dinamica della vicenda: a seguito della lite, sfociata per uno scooter parcheggiato male, Giovanbattista sarebbe intervenuto per difendere un amico finendo per essere raggiunto da 3 colpi d’arma da fuoco, sparati ad altezza uomo. Due sono finiti dritti al petto, uno alle spalle.

Il 16enne arrestato con l’accusa di omicidio, dopo aver ammesso le sue responsabilità ha spiegato di aver sparato per difendersi ma non con l’intenzione di uccidere. Stando alle parole del suo avvocato, l’indagato sarebbe in fase di choc, affranto per la tragedia causata e desideroso di voler chiedere scusa ai familiari.