Spari all’impazzata in strada a Caivano, don Patriciello: “Terrore. Può morire chiunque”

Attimi di terrore per i residenti del Parco Verde di Caivano che, poco prima della mezzanotte di ieri, si sono ritrovati nel bel mezzo di una stesa: alcuni uomini armati avrebbero iniziato a sparare all’impazzata in strada, a raccontarlo è don Maurizio Patriciello, il parroco del posto, sempre in prima linea nella lotta alla criminalità.

Stesa al Parco Verde di Caivano: spari all’impazzata in strada

“La domenica volge al termine. Manca poco più di un’ora alla mezzanotte. Per la gente della mia parrocchia non c’è pace. In sella alle loro moto, sono arrivati ancora una volta. Volti coperti. Armi pesanti in mano. Sfrecciano per i viali sparando all’impazzata. E’ il terrore“ – ha raccontato Padre Maurizio, affidando la sua testimonianza ai social.

“Le stese fanno paura, può morire chiunque. Signore, aiutaci. E voi tutti che avete criticato le forze dell’ordine e l’intervento del Governo, vergognatevi. E se avete il coraggio venite voi ad abitare con i vostri figli al Parco Verde di Caivano. Forza, fratelli e sorelle onesti del Parco Verde, coraggio. Il Signore non ci abbandona”.

Proprio poche settimane fa, infatti, era stata la stessa Premier, Giorgia Meloni, a far visita a don Patriciello, giungendo al Parco Verde di Caivano a seguito dell’episodio di violenza consumato ai danni di due bambine. Se qualcuno ha accolto il suo arrivo tra applausi ed elogi, altri hanno invece iniziato ad insultarla invocando interventi tempestivi sul fronte del lavoro.

In mattinata don Patriciello è tornato a parlare del raid sottolineando: “Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno, è certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti, i bambini e i vecchi, i giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine”.

“Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi, sfiniti, ma dobbiamo raccogliere le nostre forze. Signore, donaci la forza di non mollare, di non arrenderci, di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza e moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore”.