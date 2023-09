In retromarcia sulla Tangenziale, conducente identificato: “Stava finendo la benzina”

Sarebbero stati identificati il conducente e i passeggeri del suv che ha scatenato il panico in strada per aver percorso in retromarcia un tratto della Tangenziale di Napoli: una folle corsa documentata dai video registrati dai presenti e segnalati al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Suv in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli: identificato il conducente

Gli occupanti dell’auto, nonché protagonisti del filmato finito su Tik Tok, sono stati identificati. A renderlo noto è ancora una volta il deputato Borrelli che, ricevendo le segnalazioni dei cittadini, aveva denunciato l’episodio, provvedendo ad inviare il materiale circolato in rete alla Polizia Municipale.

Stando a quanto emerso, quando i membri della squadra d’emergenza di Tangenziale Spa si sono avvicinati all’auto, hanno individuato al suo interno tre persone, tutte di nazionalità rumena e che in quel momento sembravano poco lucide.

LEGGI ANCHE

Suv in retromarcia sulla Tangenziale di Napoli: il video diventa virale sul web

I tre hanno spiegato di aver quasi finito il carburante e di aver percorso la Tangenziale in retromarcia per raggiungere la stazione di servizio più vicina, che si trovava alle loro spalle, per fare rifornimento. Una giustificazione che, tuttavia, non trova alcun fondamento in quanto la loro spericolata guida avrebbe potuto mettere in serio pericolo l’incolumità degli altri.

“Ci aspettavamo che la denuncia si concludesse in ben altro modo. E se avessero provocato un incidente, ammazzato qualcuno, provocato una strage? Questo clima di permissivismo ci sta portando alla catastrofe, le strade si stanno affollando di delinquenti, criminali, folli e irresponsabili che ad ogni modo se la cavano sempre o comunque con poco. Neanche questa volta nessun arresto e nemmeno il sequestro del veicolo” – è il commento di Borrelli.