È napoletano il miglior sommelier di Dubai: Arturo batte tutti e vince la Stella Michelin

Si chiama Arturo Scamardella ed è napoletano, originario di Bacoli, il miglior sommelier di Dubai, incoronato nel corso della cerimonia di premiazione con la Stella Michelin 2023. Un vero e proprio orgoglio il territorio partenopeo e l’amministrazione bacolese che non ha esitato ad accoglierlo con gioia.

Da Bacoli a Dubai: Arturo Scamardella è il miglior sommelier

“Orgoglio Bacoli. Si chiama Arturo Scamardella ed è il miglior sommelier di Dubai. Ha vinto la Stella Michelin 2023. Un grande vanto per la nostra città perché sicuramente è vero che Bacoli può mostrare paesaggi mozzafiato, siti culturali dalla bellezza incommensurabile e monumenti di fama internazionale ma è altrettanto vero che la nostra comunità è capace di esportare talenti in tutto il mondo“ – ha dichiarato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, attraverso i social.

E’ stato proprio il primo cittadino ad accogliere il vincitore in Comune, facendosi portavoce della soddisfazione dell’intero territorio che, grazie a lui, ha raggiunto l’eccellenza in una delle metropoli più ricche ed avanzate del mondo intero.

“Arturo è un ambasciatore bacolese. Arturo ci rende tutti più orgogliosi di essere figli di Bacoli. Una gioia, per noi, per lui e per la sua famiglia. Gente che ha sempre lavorato, con discrezione, per assicurare un futuro ai propri figli. Oggi Arturo è venuto in Municipio per raccontarmi questo grande traguardo ed è venuto con il papà Antonio, orgoglioso del successo di suo figlio, dopo anni e anni di lavoro nel salone” – ha continuato.

“Gli ho rappresentato tutta la stima del popolo bacolese. Grazie Arturo, grazie a tutti i nostri concittadini che ci fanno onore al mondo. Siamo felicissimi di poter dire che siamo la città della Piscina Mirabilis, del Parco Archeologico Sommerso, della Casina Vanvitelliana. Ma siamo ancora più fieri di poter dire di essere vostri fratelli. Insieme, siamo un grande popolo” – ha concluso.