San Gennaro, realizzati 9 dolci in suo onore: a vincere il premio è Miettece ‘a mana toja

Si è concluso il contest Un Dolce per San Gennaro che ha visto diversi pastry chef sfidarsi a Palazzo Petrucci nel corso della sesta edizione della competizione organizzata da Mulino Caputo: ad ottenere il premio per il miglior dolce realizzato è stato Ferdinando De Simone, pasticciere 28enne del ristorante stellato Lorelei di Sorrento.

Un dolce per San Gennaro: Ferdinando De Simone vince il contest

De Simone, che vanta una laurea in tecnologie alimentari, ha acquisito la formazione sul campo nelle cucine dei grandi ristoranti italiani. La sua creazione ha letteralmente incantato la giuria presieduta dal Relais Dessert Luigi Biasetto e composta dal presidente dell’Ampi, Sal De Riso, dallo chef Gennaro Esposito, dal maestro pasticcere Sabatino Sirica e dal mugnaio Antimo Caputo.

Si tratta di una torta agli agrumi di Sorrento, realizzata con la Caputo Pasticceria, arricchita con fior di ricotta, ganache al cioccolato fondente Sao Thome, amarene Agrimontana e infuso di fiori estivi e basilico. Una prelibatezza che ha deciso di denominare Miettece ‘a mana toja, riprendendo la celebre invocazione dei napoletani a San Gennaro.

Visibilmente emozionato, il vincitore ha dichiarato: “Sono felicissimo di questo premio e dico ai giovani come me: impegnatevi, studiate, sognate e vedrete che ogni traguardo diventerà raggiungibile. Ogni giorno deve essere una sfida a migliorarsi e a superarsi. Questi concorsi sono fondamentali, che si vinca o no. Sono l’occasione per ricercare nuovi abbinamenti, mettersi alla prova e confrontarsi con i colleghi”.

LEGGI ANCHE

A Napoli il cornetto più caro al mondo per San Gennaro: il ricavato andrà in beneficenza

Ora tutte le proposte in gara sono acquistabili negli store e nei ristoranti dei pasticcieri che le hanno ideate e realizzate. Oltre alla cake di De Simone, sarà dunque possibile assaggiare tante altre prelibatezze, tutte dedicate al Santo Patrono di Napoli.

In particolare: L’Anima di San Gennaro, una frolla con ganache al limone di Guglielmo Cavezza, disponibile presso la Pasticceria Mommy Caffè di Cicciano; Incantesimo, frolla alle nocciole con amarene e meringa, presso la Pasticceria artigianale Raffaele Cristiano di Napoli; Miraculum, babà racchiuso in una sfoglia, di Giuseppe Cristofaro, presso la Pasticceria Dolce Voglia di Frattaminore.

Bisognerà spostarsi in Umbria, alla Casa Rossa del Castello di Postignano, per degustare il pasticciotto proposto da Antonio Della Monica: Il miracolo…di San Gennaro. Presso La Forneria di Napoli si potrà assaggiare la monoporzione con cuore di confettura di albicocca Dolce Miracolo, messa a punto dal giovane Giorgio Maiorano.

Nella Pasticceria Biagio Martinelli di Aversa, in provincia di Caserta, si potrà ordinare il pasticciotto con caprese al limone San Gennaro, mentre il sablée Speranza&Passione, della pastry chef Chiara Naclerio, sarà disponibile presso il Ristorante La Corte degli Dei, di Agerola. Maria Varone proporrà Emblema di San Gennaro, con noci e cuore di amarene, presso l’Hilton Sorrento Palace.