Luna di miele partenopea per Joey King: la star americana a Napoli dopo il matrimonio

L’attrice e modella Joey King e il regista Steven Piet a pochi giorni dalle nozze, celebrate in gran segreto sull’isola di Maiorca, in Spagna, sono giunti a Napoli: la coppia di novelli sposi è stata avvistata all’interno de L’Antica Pizzeria da Michele che, sui social, ha condiviso uno scatto dell’incontro tra le star americane e lo staff del locale.

Joey King e Steven Piet a Napoli dopo le nozze: pizza da Michele

“L’attrice Joey King, protagonista di The Kissing booth (Netflix) e il regista Steven Piet, novelli sposi, oggi in pizzeria. Grazie per essere venuti qui da noi. Vi auguriamo tutta la felicità del mondo” – si legge nel post pubblicato dalla storica pizzeria partenopea.

Classe 1999, la celebre attrice si mostra sorridente in compagnia del team della pizzeria, stringendo tra le mani un tipico cartone della pizza, al fianco del suo Steven Piet, regista 32enne diventato suo marito da pochissimi giorni. Entrambi hanno pubblicato sui social diversi scatti della loro “luna di miele” napoletana.

La King, in particolare, su Instagram, ha condiviso una story registrata direttamente al tavolo della pizzeria, mettendo in bella mostra una grande Margherita, mentre si concede un brindisi con la sua dolce metà. Soltanto pochi giorni fa, a varcare la soglia dello storico locale napoletano era stato Steven Spielberg, il regista premio Oscar di fama internazionale.

Chi sono Joey King e Steven Piet: le star avvistate a Napoli dopo il matrimonio

Joey King è un’attrice nota in particolare per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix The Kissing Booth, in cui interpreta il personaggio di Elle Evans. Ha fatto parte anche del cast di film come The Princess e Bullet Train con Brad Pitt.

Ha conosciuto il suo attuale marito, Steven Piet, sul set della serie The Act. Statunitense come lei, il 32enne è un affermato regista, produttore e scrittore.