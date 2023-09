Il Golfo di Napoli incanta in TV, la puntata su Ischia è un successo: come rivederla

Si chiude con un tributo alle meraviglie del Golfo di Napoli la terza stagione di Azzurro…storie di mare, il programma, trasmesso su Rai 1, condotto da Beppe Convertini che con la speciale puntata finale dedicata all’isola di Ischia ha tenuto incollati allo schermo ben 1.112.000 spettatori, confermandosi tra i programmi più visti della fascia mattutina.

Azzurro storie di mare, la puntata su Ischia è un successo: come rivederla

Una media di share del 18,73%, un risultato eccezionale che conferma ancora una volta la leadership indiscussa del format nella fascia oraria 9:40/10:30. Dopo la puntata dedicata a Napoli e quella incentrata sul Cilento, il viaggio di Azzurro…storie di mare si conclude con un’altra perla della nostra terra: Ischia.

La chiusura di stagione si è, infatti, focalizzata sull’affascinante territorio dell’isola verde, raccontandola in ogni suo aspetto e appassionando il pubblico con l’intervista a Marisa Laurito che ha raccontato il proprio legame col mare e la proprio terra d’origine, con gli antichi mestieri legati a Lacco Ameno e le tradizioni incastonate in alcuni degli scorci più affascinanti del nostro Paese.

Mare cristallino, spiagge da sogno, storie e tradizioni che si intrecciano in un suggestivo tour incentrato sulla celebre isola napoletana. Per chi si fosse perso la puntata, è possibile rivederla in qualsiasi momento collegandosi alla piattaforma Rai Play.

La trasmissione, con le sue 7 puntate, ha conquistato un vasto pubblico ed è pronta a tornare, con nuove meraviglie da esplorare, nella prossima stagione estiva con tante nuove sorprese. Prodotto dalla Zeus Group, Azzurro…storie di mare è un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo. La regia è curata da Daniele Carminati mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato. Con la partecipazione di Diletta Acanfora e le rubriche di Alessandro Circiello ed Elena Campanile.