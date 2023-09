Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, i cittadini: “Molto forte, strani tremolii”

Nella mattinata di oggi, 26 settembre, un’altra scossa di terremoto si è verificata a Pozzuoli, nella zona dei Campi Flegrei, nell’ambito di uno sciame sismico.

Terremoto a Pozzuoli oggi: tremano ancora i Campi Flegrei

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 5:06 hanno registrato una scossa di magnitudo 2.1 avvenuta in zona. Nonostante la lieve intensità, il sisma sarebbe stato avvertito in maniera molto chiara dalla cittadinanza a causa della bassa profondità (2 km).

La scossa è stata seguita da altre quasi impercettibili nei minuti successivi – di magnitudo 1.2, 1.5 e 1,4 – e una di magnitudo 1.6 alle 5:54, tutte con epicentro ai Campi Flegrei e con una bassa profondità (di 1 o 2 km).

“Sembrava molto più forte di 2.1”, “è stata molto in superficie”, “sono strani tremolii, il che impressiona molto di più”: sono alcuni dei commenti e delle testimonianze rilasciate dai cittadini sul gruppo Facebook Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei.

Soltanto lo scorso 22 settembre, pochi minuti dopo le 11:00, l’area era stata colpita da una doppia scossa di terremoto, avvertita anche in diversi quartieri di Napoli, una di magnitudo 3.0, l’altra di 2.5.Prima ancora della pubblicazione dei dati ufficiali, alcuni residenti della zona puteolana avevano già diramato la notizia attraverso i social, parlando di una scossa forte e lunga preceduta da un boato.

Anche stavolta si tratta di eventi che rientrano nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona e che, negli ultimi tempi, si sta manifestando in maniera più frequente e intensa. Al momento, come confermano gli esperti, nonostante la ragionevole preoccupazione, non c’è motivo di allarmarsi. La situazione è costantemente monitorata e tenuta sotto controllo.