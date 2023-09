Un’altra forte scossa di terremoto si è verificata a Pozzuoli, in zona Campi Flegrei, nella mattinata di oggi, 27 settembre 2023, con diverse segnalazioni giunte anche da Napoli e dal Vesuviano.

Scossa terremoto Campi Flegrei oggi: avvertita a Pozzuoli e Napoli

Come reso noto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento sismico, di magnitudo 4.2, ha avuto luogo alle ore 3:35 ad una profondità di 3 km ed è stato preceduto da altre lievi scosse di magnitudo tra 1.0 e 1.5. La più forte è stata avvertita non solo dai residenti della zona ma anche in diverse zone di Napoli.

“Siamo tutti svegli. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l’INGV. La scossa è stata forte e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica” – ha annunciato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma. E’ difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro”.

Pochi minuti fa la pubblicazione dell’ordinanza n. 161 del 27 settembre 2023 che dispone la sospensione delle attività didattiche, sul territorio comunale di Pozzuoli, per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l’intera giornata di oggi.

Anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, è intervenuto sui social per aggiornare la cittadinanza: “E’ stata forte ed è durata diversi secondi. Ore 3:35, ci siamo svegliati in tantissimi dal sonno. Magnitudo 4.2, la più forte di questo lungo sciame sismico che sta riguardando i Campi Flegrei”.

“Esorto la comunità a non cadere nel panico, può essere solo dannoso per tutti. Viviamo su una caldera vulcanica da sempre, dobbiamo imparare a convivere con questa fase. Calma, vivo anche io qui. Sento la responsabilità di essere il vostro sindaco. Insieme supereremo anche questa”.

Prima di questo, l’ultimo sciame sismico risale alla mattinata di ieri, 26 settembre. Soltanto lo scorso 22 settembre, pochi minuti dopo le 11:00, l’area era stata colpita da una doppia scossa di terremoto, avvertita anche in diversi quartieri di Napoli, una di magnitudo 3.0, l’altra di 2.5.