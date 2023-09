ULTIM’ORA. È morto Frank Carpentieri: il dj di Made in Sud aveva 47 anni

Napoli – Si è spento all’età di 47 anni Frank Carpentieri, il noto musicista e dj del celebre programma Made in Sud morto dopo aver combattuto a lungo contro un tumore.

Napoli, è morto Frank Carpentieri: il dj di Made in Sud

Autore di tutte le canzoni del popolare show comico di Rai 2, Carpentieri nel corso della sua carriera ha collaborato con Enzo Avitabile, Clementino, Rocco Hunt e tanti altri artisti che ad oggi piangono la sua scomparsa. Un lutto che ha sconvolto gli spettatori del programma e l’intera città partenopea, dove il dj viveva con la sua famiglia.

Da tempo combatteva contro la malattia e lo scorso dicembre, durante un ricovero all’ospedale Monaldi, aveva ricevuto anche un video da alcuni calciatori del Calcio Napoli che gli auguravano di ritornare presto a suonare. Nelle ultime settimane, tuttavia, le sue condizioni si sarebbero aggravate.

Lui stesso aveva parlato della sua malattia attraverso un post di ringraziamento ai medici partenopei che lo avevano preso in cura: “Un ringraziamento all’ospedale dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia”.

“Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino, e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino”.

“Ciao Frank, riposa in pace amico mio. Hai combattuto come un leone” – è il post d’addio diffuso dal rapper napoletano Clementino, suo collega e grande amico, che ha voluto ricordarlo postando sui social una foto che li ritrae insieme.

Un altro doloroso lutto per la grande famiglia Made in Sud che, lo scorso 2016, in simili circostanze ha dovuto dire addio ad un altro grande protagonista: il comico Massimo Borrelli.