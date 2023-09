“Buon compleanno amore, fa male non abbracciarti”: gli auguri della Fascina a Berlusconi

Con una commovente dedica la deputata di Forza Italia Marta Fascina ha voluto ricordare il suo compagno, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto lo scorso giugno, nel giorno del suo compleanno.

Compleanno Silvio Berlusconi: la dedica di Marta Fascina

“Amore mio, oggi è il tuo compleanno. Auguri a te, leader indiscusso della politica italiana mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto” – inizia così il lungo post pubblicato dalla Fascina sui suoi canali social.

“Auguri a te che sei entrato nei libri di storia. A te che sei baluardo di democrazia e libertà. A te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A te che hai cambiato il modo di vedere e di interpretare il mondo. Auguri a te che hai solo fatto del bene all’Italia ed agli italiani. A te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia. Auguri a te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore“.

“Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel sole in tasca che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità“.

“Io resto sempre un passo dietro di te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta“.

Chi è Marta Fascina

Nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, la Fascina è cresciuta in Campania. Inizialmente ha vissuto a Portici per poi trasferirsi nel centro di Napoli dove ha frequentato le scuole superiori. Si è, poi, laureata in Lettere e Filosofie a La Sapienza di Roma.

Dopo essersi avviata alla carriera giornalistica, viene chiamata a svolgere il ruolo di addetta stampa e specialista delle relazioni pubbliche per l’ufficio stampa della società di calcio AC Milan. La sua ascesa in politica inizia nel 2018 quando, su impulso di Silvio Berlusconi, viene candidata ed eletta alla Camera dei Deputati.

Il suo fidanzamento ufficiale con Berlusconi è stato annunciato ufficialmente soltanto nel 2020. Da allora la deputata, di ben 54 anni più giovane, non si è mai allontanata dal suo compagno. Il 19 marzo dello scorso anno i due hanno celebrato il loro matrimonio simbolico (senza nessuna valenza giuridica né civile) a Villa Gernetto (Lesmo).