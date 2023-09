Lecce-Napoli 0-4, gli azzurri sono tornati: poker in Salento e grande prestazione corale

FINE PARTITA

95′ – GOL DEL NAPOLI ! – Matteo Politano spiazza Falcone: poker del Napoli!

– conquista un sacrosanto penalty dopo uno straordinario recupero di palla. 90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

88′ – GOL DEL NAPOLI ! Segna Gianluca Gaetano con un gran destro dal limite!

83′ – Cambia Rudi Garcia: fuori Zielinski, dentro Gaetano.

82′ – Cambia il Lecce: fuori Almqist, dentro Corfitzen.

75′ – Cambia il Napoli: fuori Lobotka, dentro Cajuste.

72′ – Colpo di testa di Piccoli, palla sull’esterno della rete.

71′ – Cambia il Lecce: fuori Strefezza, dentro Piccoli.

70′ – Il Napoli continua a collezionare angoli.

68′ – Ammonito l’allenatore del Lecce D’Aversa per proteste.

67′ – Conclusione da fuori di Raspadori, para in due tempi Falcone.

60′ – Doppio cambio per il Lecce: dentro Oudin e Gonzalez, fuori Gallo e Rafia.

58′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Lindstrom e Kvaratskhelia, dentro Raspadori e Politano.

57′ – Il Lecce segna ma Pairetto annulla per fallo di mano di Krstovic. Ammonito Ramadani per proteste.

55′ – Conclusione di Strefezza, para centralmente Meret.

51′ – GOL DEL NAPOLI ! Pennellata di Kvaratskhelia, colpo di testa di Osimhen , raddoppio azzurro.

46′ – Batte il Lecce, riprende il match.

46′ – Cambia Rudi Garcia: fuori l’ammonito Simeone, dentro Victor Osimhen.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46′ – Calcio di punizione dai 25 metri calciato da Kvaratskhelia, palla che esce di poco alta.

45′ – Sarà di 1′ il recupero.

43′ – Ancora vicino al gol il Napoli con Zielinski servito da Anguissa: la deviazione del difensore avversario è decisiva.

40′ – Gli azzurri sfiorano il raddoppio con il Cholito Simeone, che con un gran tiro sfiora il palo alla destra di Falcone.

36′ – Ammonito Gallo per fallo su Anguissa.

33′ – Ammonito Kvaratskhelia per fallo su Rafia.

31′ – Occasione per il Lecce con Pongracic, che calcia da ottima posizione ma non trova la porta.

25′ – Il Lecce ci prova in contropiede, ma il tiro di Krstovic dal limite è parato bene da Meret.

22′ – Continua a spingere il Napoli: cross di Simeone, colpo di testa di Kvaratskhelia, palla deviata in angolo.

17′ – Ammonito Simeone.

15′ – GOL DEL NAPOLI ! – Azzurri già in vantaggio: calcio di punizione conquistato da Kvaratskhelia e battuto da Zielinski verso il centro, stacco poderoso di Leo Ostigard , Falcone non può nulla.

10′ – Grande palleggio da parte del Napoli, che non butta mai la palla e manovra con tecnica.

6′ – Inizio su buoni ritmi del Napoli, Kvaratskhelia sembra ispirato anche oggi.

1′ – Batte il Napoli, si parte.

INIZIO PARTITA

La formazione ufficiale del LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia. Benvenuti alla cronaca in diretta dallo stadio Via Del Mare della partita tra US Lecce e SSC Napoli, valida per la 7a giornata del campionato di Serie A.

Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli, le probabili formazioni

Unione Sportiva Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Blin, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza Allenatore: D’Aversa

Società Sportiva Calcio Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zileinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Allenatore: Garcia

Serie A Tim 2023/2024: dove vedere Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli in diretta in TV e streaming, Sky, Dazn, probabili formazioni

Dove vedere Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli in diretta in TV e streaming. sabato 30 settembre 2023 alle 15 si gioca Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli, valida per la settima giornata di Serie A 2023/24.

Come vedere Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli. Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli si potrà vedere in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 14,30. Per vederla in TV bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara. Si potrà vedere anche su NOW e Sky Go, sempre dopo avere sottoscritto un abbonamento con DAZN.

Serie A Tim 2023/2024, settima giornata: il programma completo, le probabili formazioni

7ª GIORNATA (30 SETTEMBRE-1-2 OTTOBRE 2023)

Unione Sportiva Lecce-Società Sportiva Calcio Napoli sabato 30 settembre ore 15

Associazione Calcio Milan-Società Sportiva Lazio sabato 30 settembre ore 18

Unione Sportiva Salernitana 1919-Football Club Internazionale Inter sabato 30 settembre ore 20:45

Bologna Football Club 1909-Empoli Football Club domenica 1 ottobre ore 12:30

Udinese Calcio-Genoa Cricket and Football Club domenica 1 ottobre ore 15

Atalanta Bergamasca Calcio-Football Club Juventus domenica 1 ottobre ore 18

Associazione Sportiva Roma-Frosinone Calcio domenica 1 ottobre ore 20:45

Unione Sportiva Sassuolo-Associazione Calcio Monza lunedì 2 ottobre ore 18:30

Torino Football Club-Hellas Verona Football Club lunedì 2 ottobre ore 18:30

Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Cagliari Calcio lunedì 2 ottobre ore 20:45

Serie A Tim 2023/2024, settima giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN, Sky, Now Tv

CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 15 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 15 (Champions League)

3. Società Sportiva Calcio Napoli 14 (Champions League)

4. Football Club Juventus 13 (Champions League)

5. Atalanta Bergamasca Calcio 12 (Europa League)

6. Unione Sportiva Lecce 11 (Conference League)

7. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 11

8. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 9

9. Frosinone Calcio 9

10. Torino Football Club 8

11. Hellas Verona Football Club 7

12. Società Sportiva Lazio 7

13. Genoa Cricket and Football Club 7

14. Bologna Football Club 1909 7

15. Associazione Calcio Monza 6

16. Associazione Sportiva Roma 5

17. Udinese Calcio 3

18. Unione Sportiva Salernitana 1919 3 (Serie B)

19. Empoli Football Club 3 (Serie B)

20. Cagliari Calcio 2 (Serie B)

Serie A Tim 2023/2024, ottava giornata: il quadro completo del prossimo turno

8ª GIORNATA (6-7-8 OTTOBRE 2023)

Empoli-Udinese venerdì 6 ottobre ore 18:30 [DAZN]

Lecce-Sassuolo venerdì 6 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY]

Inter-Bologna sabato 7 ottobre ore 15 [DAZN]

Juventus-Torino sabato 7 ottobre ore 18 [DAZN]

Genoa-Milan sabato 7 ottobre ore 20:45 [DAZN/SKY]

Monza-Salernitana domenica 8 ottobre ore 12:30 [DAZN/SKY]

Frosinone-Verona domenica 8 ottobre ore 15 [DAZN]

Lazio-Atalanta domenica 8 ottobre ore 15 [DAZN]

Cagliari-Roma domenica 8 ottobre ore 18 [DAZN]

Napoli-Fiorentina domenica 8 ottobre ore 20:45 [DAZN]