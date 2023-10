Musei gratis, Pompei è il sito più amato d’Italia: oltre 30 mila visite, batte il Colosseo

Anche la Domenica al Museo di ottobre si è rivelata un successo ed ha collocato ancora una volta la Campania tra le Regioni dall’affluenza più significativa con presenze record registrate nei siti in provincia di Napoli e Caserta: in particolare gli Scavi Archeologici di Pompei hanno raggiunto nuovamente la vetta, attestandosi come luogo più visitato in assoluto d’Italia.

Domenica al Museo di ottobre, dati: Pompei sito più amato d’Italia

Si è svolta ieri l’iniziativa del Ministero della Cultura che ogni prima domenica del mese consente l’ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali, confermando la tendenza in aumento del numero dei visitatori anche per questo ultimo appuntamento.

“Un altro grande successo di pubblico quello registrato nella prima domenica di ottobre per i nostri musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Si tratta di una conferma che testimonia la voglia di cultura e di bellezza dei tantissimi turisti, italiani e stranieri che visitano le nostre città” – ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Questi numeri arrivano a pochi giorni di distanza dall’altro ottimo risultato registrato nel periodo estivo dal Parco Archeologico di Roma, che ha raggiunto numeri importanti di biglietti venduti, con un +16% rispetto allo stesso periodo pre-pandemico. Tutti questi elementi sono la dimostrazione dell’aumento notevole dell’offerta culturale della nostra nazione e che spingono a far crescere ancora il nostro impegno per aumentare anche la qualità dei servizi offerti. A tutti i lavoratori impegnati anche in questa domenica per assicurare l’accoglienza nelle strutture va il mio ringraziamento”.

Anche stavolta la Campania si posiziona tra le Regioni dei grandi numeri. Con oltre 30 mila presenza, il Parco Archeologico di Pompei conquista il primato, ottenendo il numero di visite più alto a livello nazionale. Sul podio spicca anche la Reggia di Caserta. Tra le meraviglie prese d’assalto anche diversi musei napoletani.

Domenica al Museo di ottobre: i dati provvisori

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 31.203;

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 20.628;

Reggia di Caserta 15.854;

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 15.264;

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 10.000;

Villae – Villa d’Este 9.716;

Pantheon 9.493;

Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.421;

Galleria dell’Accademia di Firenze 7.031;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.567;

Palazzo Reale di Napoli 6.526;

Museo archeologico nazionale di Napoli 6.400;

Parco archeologico di Ercolano 6.054;

Certosa e Museo di San Martino 5.966;

Villae – Villa Adriana 5.168;

Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 4.873;

Musei Reali di Torino 4.846;

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 3.716;

Terme di Caracalla 3.427;

Musei del Bargello – Cappelle Medicee 3.420;

Palazzo Ducale di Mantova 3.368;

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2.756;

Museo di Capodimonte 2.644;

Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 2.638;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 2.396;

Palazzo Farnese di Caprarola 2.305;

Castel del Monte 2.211;

Gallerie dell’Accademia di Venezia 2.119;

Castello svevo di Bari 1.936;

Galleria Borghese 1.930;

Complesso monumentale della Pilotta 1.789;

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.670;

MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.635;

Galleria nazionale delle Marche 1.413;

Grotta Azzurra 1.403;

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.392;

Museo archeologico nazionale di Taranto – MArTA 1.306;

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 1.129;

Pinacoteca Nazionale di Bologna 1.071;

Museo Archeologico di Sala Consilina 1.000.

A questi dati si aggiungono 13.830 visitatori del Giardino di Boboli e 12.245 visitatori del Vittoriano.