Terremoto da Pozzuoli a Napoli, altra scossa nella notte ai Campi Flegrei: scuole chiuse

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una nuova scossa di terremoto avvenuta alle ore 4:15 di oggi, 3 ottobre 2023, ai Campi Flegrei, preceduta dall’evento sismico di magnitudo 4.0 avvertito chiaramente dai cittadini di Pozzuoli e Napoli. Per la giornata di oggi il sindaco puteolano, Gigi Manzoni, ha deciso di tenere chiuse le scuole.

Campi Flegrei, terremoto da Pozzuoli a Napoli: scossa 2.2 oggi

Alle ore 22:09 di ieri, 2 ottobre, la terra ha iniziato a tremare dando vita alla scossa più intensa di questa nuova crisi bradisismica. Non solo i residenti dell’area dell’epicentro (zona Pisciarelli) ma anche i cittadini di diversi quartieri di Napoli e del Vesuviano hanno avvertito prima un boato, poi il movimento. E’ iniziato così un nuovo sciame sismico con altre lievi scosse ed una più intensa, di magnitudo 2.2, che si è verificata alle 4:15.

“La scossa è stata forte, un sisma di magnitudo 4.0, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli. L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che è in corso uno sciame sismico dalle ore 22:08. Stiamo monitorando il territorio e siamo operativi con i tecnici in reperibilità per rispondere alle segnalazioni” – ha annunciato il sindaco Manzoni a pochi minuti dalla scossa.

“Dopo la scossa delle 22:08 di magnitudo 4.0 crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche per attivare i controlli agli edifici e alle palestre. Vi anticipo che per la giornata del 3 ottobre le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, resteranno chiuse per consentire i controlli da parte dei nostri tecnici. Non siete soli, sarete aggiornati su eventuali novità. Atteniamoci alle comunicazioni ufficiali” – ha concluso.