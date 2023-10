Terremoto, il Comune di Napoli avvia i controlli per danni: sgomberate 2 famiglie

A seguito della forte scossa di terremoto con epicentro ai Campi Flegrei, avvertita da Pozzuoli a Napoli nella serata di ieri, per tutta la notte sono proseguite le verifiche da parte dei tecnici del Comune partenopeo soprattutto nelle zone di Fuorigrotta e Bagnoli: durante i sopralluoghi due abitazioni di un edificio sono state sgomberate.

Terremoto ai Campi Flegrei, controlli sugli edifici a Napoli

Alle ore 22:09 di ieri, 2 ottobre, la terra ha iniziato a tremare dando vita alla scossa più intensa di questa nuova crisi bradisismica. Non solo i residenti dell’area dell’epicentro (zona Pisciarelli) ma anche i cittadini di diversi quartieri di Napoli e del Vesuviano hanno avvertito prima un boato, poi il movimento. E’ iniziato così un nuovo sciame sismico con altre lievi scosse ed una più intensa, di magnitudo 2.2, che si è verificata alle 4:15.

L’evento sismico ha causato lievi danni ad alcune abitazioni e strutture del territorio rendendo necessarie le attività di controllo portate avanti per tutta la notte dai tecnici del Comune di Napoli che si sono attivati su segnalazione della Protezione Civile.

La squadra tecnica in servizio è stata immediatamente raddoppiata per evadere le richieste di verifica pervenute principalmente dalla zona Fuorigrotta-Bagnoli. In via Catone, via Russolillo e via G.B. Marino non è stato rilevato alcun danno. Più complessa la situazione in via Augusto Righi per un edificio composto di sei immobili.

Su diffida della Protezione Civile, per due abitazioni dell’edificio in questione è stata ordinata l’impraticabilità parziale, per altri due quella totale con conseguente sgombero dei due nuclei familiari residenti. Dall’intervento effettuato allo stadio Maradona non sono emerse criticità. Attualmente sono in corso ulteriori verifiche al Rione Lauro. A supportare il lavoro della Protezione Civile sono state attivate nella notte anche due associazioni di volontariato che operano nell’area Fuorigrotta Bagnoli.