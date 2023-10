Festa della Madonna di Pompei in TV, il commento del Vangelo sulla Rai: quando

Oggi, 7 ottobre, nel giorno della festa della Madonna di Pompei andrà in onda su Rai 1, durante la trasmissione A sua immagine, una puntata dedicata alla Beata Vergine del Santo Rosario, con commento del Vangelo di don Maurizio Patriciello, il noto parroco di Caivano, direttamente dal Pontificio Santuario di Pompei.

A sua immagine su Rai 1: puntata su Madonna di Pompei e Beato Bartolo Longo

Lo speciale sulla Madonna del Rosario sarà trasmesso su Rai 1 alle 16:30 del 7 ottobre nel corso della trasmissione A sua immagine – Le ragioni della speranza. Seguirà la replica nella mattinata di domenica, 8 ottobre, alle ore 6:30.

Si parlerà non solo delle celebrazioni per la Beata Vergine ma anche del percorso spirituale del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario e delle Opere di Carità di Pompei in occasione della festività a Lui dedicata del 5 ottobre.

Le telecamere della Rai faranno tappa al suggestivo Santuario di Pompei per raccontare la vita e le opere del Beato e per celebrare la Festa della Madonna del Rosario. Saranno presenti don Ivan Licinio, vice rettore del Santuario, e Marida d’Amore, dell’Ufficio Stampa. Il commento del Vangelo sarà affidato a don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano.

“Oggi è la festa della Madonna del Rosario e per il commento al Vangelo dove potevamo andare se non a Pompei? Così come già fece Bartolo Longo 150 anni fa” – è l’annuncio di don Patriciello nel video diffuso sui canali social della trasmissione. La puntata può essere rivista anche in seguito tramite la piattaforma Rai Play.