La TV tedesca celebra il modello napoletano: i percettori di Reddito lavorano per la città

Non solo modello virtuoso per la raccolta differenziata, Bacoli è il Comune napoletano che si è distinto in tutta Italia per l’inserimento nel mondo del lavoro dei percettori di Reddito di Cittadinanza che, in cambio dell’erogazione dell’assegno, sono stati impiegati per attività utili alla collettività: una pratica elogiata dal resto d’Europa, finita addirittura in un servizio TV della ZDF, una delle emittenti più seguite in Germania.

La Germania esalta il modello napoletano: c’è Bacoli nella TV tedesca

I PUC, Progetti Utili alla Collettività, sono stati attivati in piena pandemia, riscuotendo grande successo non solo per la fornitura di servizi efficienti alla cittadinanza ma anche per ridare un impiego dignitoso a chi, per forza di cose, si ritrovava a vivere difficili condizioni economiche.

“Chi fuori le scuole a far entrare ed uscire i bambini, chi ad aprire la biblioteca comunale, chi a far accedere i turisti alla Casina Vanvitelliana, chi pulire piazze, strade e villette comunali. Tanti negli uffici municipali per aiutare le persone a fruire dei servizi pubblici. Così centinaia di persone che si sentivano inutili, hanno potuto vivere con dignità la povertà economica, aiutando la propria terra, una risorsa enorme per il paese. E ci siamo riusciti semplicemente applicando la legge” – ha dichiarato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Lo stesso primo cittadino ha annunciato la ripresa del modello Bacoli dalla televisione tedesca: “E’ un orgoglio! La ZDF, seconda TV pubblica della Germania, ha raccontato come, qui a Bacoli, abbiamo fatto lavorare chi percepiva il Reddito di Cittadinanza. Lo ha fatto con un servizio televisivo, registrato nelle scorse settimane, qui da noi”.

“Modello virtuoso non solo campano, italiano ma anche europeo. Un orgoglio davvero enorme per tutti noi. Le telecamere giunte nella nostra città, dalla Germania, hanno mostrato i progetti che siamo stati capaci di compiere con oltre 500 cittadini che percepivano il Reddito, ossia i Progetti di Utilità Collettiva”.

“Bacoli diventa sempre più un esempio virtuoso su scala non solo nazionale ma continentale, e ci riesce grazie al buon lavoro della macchina amministrativa. Ringrazio l’assessore Lucia Basciano ed i Servizi Sociali del Comune di Bacoli che sono riusciti in questa impresa. Abbiamo attivato i primi PUC in piena pandemia. Se ci siamo riusciti noi, potevano riuscirci tutti” – ha concluso.