Mimì alla Ferrovia compie 80 anni: ha reso la cucina napoletana famosa in tutto il mondo

Mimì alla Ferrovia, celebre ristorante di Napoli, in occasione dell’ottantesimo anno dalla sua fondazione ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il sindaco Gaetano Manfredi si è recato presso il locale per consegnare personalmente alla famiglia Giugliano la Medaglia della Città di Napoli per aver reso la tradizione gastronomica partenopea famosa in tutto il mondo.

Mimì alla Ferrovia compie 80 anni e riceve la Medaglia di Napoli

Dal 1943 Mimì alla Ferrovia ha scelto di celebrare l’eccellenza culinaria partenopea proponendo specialità e piatti della tradizione. Ancora oggi, dopo 80 anni, si attesta come custode di una storia gastronomica divenuta celebre nel mondo intero.

Guidata dalla famiglia Giugliano, la casa della tradizione gastronomica napoletana, accoglie quotidianamente cittadini, turisti e personalità di spicco. A varcare la soglia del ristorante partenopeo, di recente, sono stati Robert De Niro, Bono Vox e Sting. Anche Silvio Berlusconi era un assiduo frequentatore di Mimì.

Ad accomunare i commensali il gradimento di piatti e prelibatezze tipiche locali, capaci di coniugare gusto e qualità. Un must è il classico peperone imbottito, meglio conosciuto come ‘o puparuolo ‘mbuttunato, ma anche l’intramontabile mozzarella di bufala campana, la pasta e patate con provola, le polpette al ragù, il pescato del giorno.

Ad oggi la famiglia Giugliano, che da anni gestisce il ristorante, ha ricevuto la Medaglia della Città di Napoli “in segno di profonda gratitudine ed ammirazione per l’altissima professionalità, l’indiscussa qualità, l’accoglienza e l’ospitalità che quotidianamente profonde nel rispetto, nella difesa e nella valorizzazione dell’immenso patrimonio enogastronomico del nostro territorio tenendo alto il nome della nostra città nel mondo intero“.

Oltre al primo cittadino di Napoli, alla cerimonia sono intervenute Teresa Armato, assessore alle Attività Produttive, e Maria Caniglia, presidente della Municipalità 4.