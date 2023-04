Sting in festa per lo scudetto: “Sono felicissimo. Il Napoli è la mia seconda squadra”

Sting non solo è innamorato di Napoli ma anche della squadra azzurra, come espresso pubblicamente da lui stesso, n vista del traguardo scudetto. Il celebre cantautore britannico è giunto in città lo scorso martedì, per un incontro con i detenuti al carcere di Secondigliano, e ora si sta godendo la sua vacanza partenopea con la moglie, la regista Trudie Styler.

Sting innamorato di Napoli e della squadra: “Gioia per lo scudetto”

“Io amo Napoli, sono innamorato del suo sound. Il Calcio Napoli è la mia seconda squadra del cuore” – ha detto la star mondiale, come rende noto Il Mattino, celebrando il successo del club partenopeo, ormai a un passo dal sogno scudetto. Per lui, infatti, il Napoli rappresenta una squadra importante, seconda soltanto al Newcastle.

“Seguo molto il calcio italiano. La prima squadra per cui tifo è il Newcastle, quella del mio territorio di appartenenza, ma subito dopo viene il Napoli. Gli azzurri sono la mia seconda squadra. Sono felicissimo dello scudetto in arrivo“ – ha continuato.

L’ex Police si è esibito all’interno della struttura penitenziaria partenopea, partecipando così al progetto Metamorfosi, dalle finalità sociali. I detenuti gli hanno consegnato una chitarra da loro realizzata, con il legno dei barconi naufragati a Lampedusa, per poi dare inizio allo spettacolo in forma privata.

Sting e Trudie si sono fermati al ristorante Mimì alla Ferrovia, una sosta immancabile per la regista che proprio a Napoli ha voluto girare il suo docufilm, gustando le tipiche prelibatezze della cucina napoletana: tra peperoni ‘mbuttunati, parmigiane di melanzane, spaghetti e mozzarella.

Intanto sul web sta diventando virale il video diffuso dalla stessa Styler che mostra Sting intento a suonare la chitarra direttamente dal balcone della sua camera d’hotel, lasciandosi ispirare dal meraviglioso panorama del Golfo di Napoli.