Sting e la moglie innamorati di Napoli: “Una città unica, vera e ricca di umanità”

Il celebre cantautore britannico Sting ha espresso pubblicamente il suo amore per Napoli. Un affetto per la città partenopea condiviso da sua moglie, la regista Trudie Styler. Entrambi, infatti, parlano di un luogo unico al mondo e ricco di umanità.

Sting e sua moglie innamorati di Napoli: “Una città unica”

La coppia sarà ospite di Pascal Vicedomini nella prossima puntata di ‘Felicità – La Stagione della Rinascita’ e non mancherà uno spazio dedicato a Napoli, protagonista del nuovo film della Styler che sarà girato verso l’autunno. Proprio in occasione dell’ospitata i due, come rende noto l’Ansa, hanno dichiarato: “Napoli è una città vera, densa di umanità, unica e non replicabile”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore per la città e il popolo partenopeo, omaggiato, soltanto poche settimane fa, con uno scatto che ritraeva la coppia con la maglia del rapper Clementino con su scritto ‘Spakk ‘e vetrine’, frase di una sua celebre canzone.

In più, Sting e Trudie hanno scelto di trascorrere le loro vacanze estive proprio in Campania prediligendo le località di Positano e Amalfi, oltre all’isola di Capri. Ha fatto il giro del web il video dell’amato cantautore che, incantato dall’isola Li Galli, si è intrattenuto con alcuni musicisti del posto che, a suon di chitarra e mandolino, hanno accompagnato la sua esibizione. Insieme hanno cantato ‘Englishman in New York’, uno dei suoi brani più amati, tra la gioia dei presenti che hanno potuto assistere ad un piccolo spettacolo dal vivo.