È campana la miglior soluzione per ridurre i tempi d’attesa: Soresa vince il Premio Sanità

La Campania con Soresa, la Società Regionale per la Sanità, si è aggiudicata il Premio Forum Sanità 2023 per aver proposto la soluzione più originale ed innovativa nel ridurre i tempi delle liste d’attesa attraverso l’Intelligenza Artificiale. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma lo scorso giovedì.

Premio Forum Sanità a Soresa: la Campania vince per innovazione

Si intitola Smart wAIting list: intelligenza artificiale per il governo data-driven delle liste d’attesa il progetto campano che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, attestandosi come risposta efficace ed efficiente al problema delle liste d’attesa.

“Nell’ambito della problematica nazionale relativa ai tempi di attesa, le soluzioni di Intelligenza Artificiale e di analisi dei dati possono essere uno strumento fondamentale per ottimizzare la gestione dell’offerta di specialistica ambulatoriale e, quindi, nel realizzare agende di prenotazione adeguate alla domanda di salute e più vicine alle esigenze del cittadino” – ha dichiarato Luca Scafa della Direzione Monitoraggio del Servizio Sanitario Regionale di Soresa Spa.

Ed è proprio questa la direzione che sta seguendo la Regione Campania per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza. L’intento, infatti, è quella di sviluppare, attraverso il team di Soresa, uno strumento informatico che, tramite la disponibilità e l’analisi di informazioni, attraverso tecniche ed algoritmi di Intelligenza Artificiale, possa consentire una più efficiente organizzazione delle prestazioni in agenda.

Il sistema, tramite un sofisticato meccanismo, assisterebbe in questo modo gli operatori della salute nella creazione e gestione dell’agenda, suggerendo le prestazioni da inserirvi e proponendo in modo dinamico l’allocazione di slot di appuntamento, in linea con le classi di priorità.

“Il progetto premiato al Premio Forum Sanità 2023 si inserisce in un quadro completo e più ampio di interventi tesi a realizzare strumenti innovativi a supporto delle aziende sanitarie regionali e al servizio del cittadino, integrati nel sistema di sanità digitale campano Sinfonia” – hanno sottolineato il presidente di Soresa Tommaso Casillo e il direttore generale Alessandro Di Bello.

“Nel corso del 2024 abbiamo l’obiettivo sfidante di mettere a disposizione lo strumento per tutte le nostre Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate, direttamente integrato nel Sistema regionale CUP” – hanno concluso.