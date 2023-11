ALLERTA METEO: Primo Novembre in Campania sotto i temporali, ecco quanto durerà

La Protezione Civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo, che sarà in vigore dalle 15 di oggi, mercoledì 1º novembre, fino alle 6 di domani, giovedì 2 novembre, su gran parte del territorio campano, ad eccezione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio).

Allerta meteo in Campania oggi: temporali fino a domani 2 novembre

LEGGI ANCHE: Previsioni meteo per oggi, 1° Novembre 2023

Le previsioni meteo indicano la possibilità di piogge e temporali con caratteristiche di rovescio o temporale, che in alcune aree potrebbero manifestarsi in modo particolarmente intenso. Questa situazione meteo richiede una particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Si prevedono allagamenti, scorrimento superficiale delle acque e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, oltre a potenziali cadute di massi e frane.

In risposta a questa allerta meteo, la Protezione Civile sta invitando i comuni interessati a mettere in atto le dovute precauzioni. Si raccomanda di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, contrastare e mitigare i potenziali effetti dei fenomeni meteorologici previsti: interventi in linea con i piani comunali di protezione civile, che sono stati predisposti per far fronte a situazioni di emergenza come questa.

Weekend del 1° novembre sotto la pioggia

Il maltempo, quindi, continuerà ad interessare la Campania in questi primi giorni di novembre: come previsto nei giorni precedenti, il lungo ponte di Ognissanti è stato caratterizzato da instabilità meteorologica e un deciso calo delle temperature che, stando all’ultima allerta della Protezione Civile, non accenna a migliorare.

I fenomeni al sud sono stati comunque finora limitati e non hanno, per fortuna, causato eccessivi disagi se non a chi aveva programmato attività all’aperto per queste giornate. Nel nord Italia, invece, i nubifragi hanno già causato allagamenti e pericolo per i fiumi ingrossati, nelle zone dell’Emilia Romagna e del milanese in particolare.