Tifosi tedeschi a Napoli, famiglia con bimbi trova l’auto distrutta: “Danno da 400 euro”

Alla vigilia della partita tra Calcio Napoli e Union Berlino, diversi tifosi tedeschi hanno preso d’assalto la città partenopea, provocando non pochi danni ai commercianti e ai cittadini: a pagarne il conto anche una famiglia che si è ritrovata l’auto distrutta. A poche ore dal match, all’esterno del Maradona, si sono poi resi protagonisti di ulteriori scontri con la Polizia e la tifoseria partenopea.

Tifosi tedeschi a Napoli: distrutta l’auto di una famiglia

Ancora una volta, in occasione di una competizione calcistica, Napoli diventa preda della furia della tifoseria avversaria. Era già successo lo scorso marzo con i tifosi dell’Eintracht e ora quelle scene di guerriglia urbana si sono ripetute, andando a danneggiare chi proprio non c’entra nulla né con il tifo né con la partita.

Numerosi bar e locali delle vie del centro, così come scooter e veicoli parcheggiati in strada sono stati vandalizzati durante il passaggio degli ultras teutonici. Violenza inaudita che trova conferma nelle parole di una donna che, rivolgendosi al deputato Francesco Emilio Borrelli, ha raccontato quanto accaduto alla sua famiglia.

“Siamo cittadini onesti che pagano le tasse come giusto che sia. Mio marito lavora onestamente dalla mattina alla sera, stamani è sceso per andare a lavorare e si è ritrovato l’auto vandalizzata da questi violenti della tifoseria tedesca. Ci hanno arrecato un danno di circa 400 euro“ – queste le sue parole.

“Non è giusto, abbiamo due bambini, di cui uno speciale, questi soldi erano destinati al loro benessere quotidiano. Chi ci rimborserà? Ovviamente nessuno ma non sappiamo come fare” – ha concluso, esternando la sua disperazione e diffondendo le foto dell’auto distrutta di suo marito.