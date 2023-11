Da Napoli a Milano ogni giorno, la bidella pendolare ora lavora a Caivano: “Felicissima”

L’odissea di Giusy Giugliano, conosciuta come la “bidella pendolare“, sembra ormai finita: è divenuta popolare per i suoi viaggi quotidiani da Napoli a Milano, e viceversa, per raggiungere il posto di lavoro ma ora, stando a quanto annunciato da lei stessa, finalmente ha ottenuto il trasferimento a Caivano.

La bidella pendolare da Napoli a Milano ora lavora a Caivano

Aveva scelto di sfidare la lontananza, rincasando ogni giorno a Napoli, pur prestando servizio in una scuola di Milano. Una decisione che, a sua detta, sarebbe risultata vantaggiosa soprattutto economicamente pur dovendosi alzare alle 4 del mattino per rientrare non prima delle 23:30.

“La vita a Milano è troppo costosa. Meglio spendere 400 euro al mese di treno, molto meno di una semplice stanza in condivisione. Anche in periferia i prezzi degli affitti non scherzano affatto, per non parlare della vita che al Nord ha un costo più elevato che al Sud. Tra affitto, bollette e spesa avrei consumato tutto il mio stipendio se mi fossi trasferita al Nord“ – aveva raccontato la donna a Il Giorno.

Una situazione che ha spinto Giusy a richiedere il trasferimento anche perché, avendo compiuto 30 anni, non avrebbe più potuto usufruire dei carnet di biglietti del treno a prezzi scontati. La pratica è stata accolta e, così, da settembre ha iniziato a lavorare presso un istituto di Caivano firmando un contratto valido fino al 31 ottobre 2024.

“Sono felicissima di lavorare qui a Caivano, mi trovo benissimo con i ragazzi di questa scuola e con i colleghi. E poi lavorare a venti minuti da casa non ha prezzo, mi sembra un sogno. Avendo compiuto 30 anni non avevo più la possibilità di acquistare carnet di biglietti del treno a tariffe agevolate e quindi anche quella strada non sarebbe stata più praticabile. Con il mio stipendio, che si aggira attorno ai 1.100 euro, non avrei saputo proprio come fare a mantenermi” – ha raccontato rilasciando una nuova intervista a Il Giorno.