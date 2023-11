È napoletana la miglior chirurgia robotica d’Italia, premiata a Roma: è seconda nel mondo

La miglior chirurgia robotica mono portale d’Italia è partenopea: al Congresso della Società Italiana di Chirurgia Toracica (SICT) è stata premiata l’equipe della chirurgia toracica del Pascale di Napoli, diretta da Edoardo Mercadante. Un altro prestigioso riconoscimento per l’Istituto dei Tumori napoletano che continua a distinguersi sulla scena nazionale e mondiale per i successi raggiunti.

La miglior chirurgia robotica d’Italia è di Napoli: vince il Pascale

Al Congresso, che si è svolto a Roma, è stata presentata e premiata l’esperienza dell’Istituto dei tumori di Napoli nell’ambito della chirurgia toracica robotica che rappresenta la seconda casistica più cospicua al mondo e la prima in Italia.

Si tratta di una tecnica mini invasiva molto innovativa ma che generalmente si esegue attraverso 4 o talvolta 5 incisioni centimetriche sul torace del paziente affetto da neoplasia polmonare. Qui entra in gioco il merito del team napoletano che si è specializzato ad eseguire questi interventi con una sola incisione chirurgica andando a ridurre enormemente il trauma operatorio e ampliando, di conseguenza, il numero di pazienti che possono avvalersi del trattamento.

Il riconoscimento ottenuto dalla SICT premia anche il numero di interventi eseguiti dall’equipe capitanata da Edoardo Mercadante, più che triplicati dal suo insediamento che risale a due anni fa. Dal settembre del 2021 ad oggi, infatti, al Pascale sono stati effettuati 870 interventi di chirurgia toracica di cui oltre il 94% in chirurgia mininvasiva (Toiracoscopica e Robotica).

“Il Pascale continua ad essere l’unico centro in Campania a fare chirurgia monoportale (sia VATS che RATS). E’ diventato un centro di tutoring per la Chirurgia Robotica con AB Medica/ Intuitive. L’attività relativa al trattamento delle neoplasie polmonari è praticamente più che triplicata e grazie all’introduzione in servizio di 2 ulteriori dirigenti medici possiamo ulteriormente incrementare la nostra attività” – ha dichiarato il dottor Mercadante.

Grande la soddisfazione del direttore generale dell’Ircss partenopeo, Attilio Bianchi, che ha commentato i risultati raggiunti dicendo: “Grande spinta a continuare su questo percorso. Grazie al gruppo di Edoardo, grazie agli anestesisti e tutto il personale delle nostre sale operatorie. Il gioco di squadra è la nostra magia”.