Nuove opportunità di lavoro in McDonald’s, la celebre catena di fast food americana che per l’imminente apertura del ristorante a Cardito, in provincia di Napoli, assume altre 60 persone, estendendo la ricerca anche agli store di Afragola e Pomigliano D’Arco.

Lavoro, McDonald’s assume a Cardito, Afragola e Pomigliano

Tra i brand più affermati del mondo nel settore food, McDonald’s espande la sua “flotta” aprendo un nuovo punto vendita nel Napoletano, questa volta a Cardito, creando di conseguenza nuovi posti di lavoro. Sono aperte, infatti, le selezioni per entrare a far parte del team della ristorazione, sia nell’ambito della cucina che in sala.

Entro il 23 novembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo McDonald’s di Cardito, potranno partecipare alla prima fase di selezione collegandosi sul sito ufficiale dell’azienda, compilando il form con i campi richiesti e rispondendo ad un primo questionario, inserendo poi il proprio curriculum aggiornato. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i punti di forza personali.

Nello specifico, per lo store di Cardito, ma anche per quelli di Afragola e Pomigliano D’Arco, McDonald’s è alla ricerca di addetti Ristorazione-Crew, con attività che tipicamente si dividono tra cucina e sala ristorante: in cucina il crew prepara i prodotti, collaborando con i colleghi, mentre in sala accoglie e supporta i clienti nella scelta dei menù e si impegna per garantire loro un’esperienza piacevole.

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei crew. Tra i principali requisiti richiesti: ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. In Campania, di recente, sono stati inaugurati anche altri due nuovi store McDonald’s: quelli di Nola e Licola.