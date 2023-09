Nel Napoletano apre un nuovo McDonald’s e cerca personale: come candidarsi

Lavoro – In occasione dell’apertura del prossimo ristorante McDonald’s a Nola (in provincia di Napoli), l’azienda assume 45 nuove persone da inserire nel team: per partecipare alle selezioni, che si terranno nella prima metà di ottobre, in occasione del McDonald’s Job Tour, sono già aperte le candidature online.

Lavoro, McDonald’s apre a Nola e assume: come candidarsi

Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale, organizzato per le nuove aperture e le assunzioni della celebre catena di fast food su tutto il territorio italiano. Per la nuova apertura di Nola, i candidati interessati a lavorare all’interno dell’azienda potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonald’s rispondendo a un questionario e caricando il proprio curriculum.

La procedura dovrà essere completata entro e non oltre il 9 ottobre 2023. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Tour, dove avranno accesso ai colloqui individuali.

Per lo store di Nola saranno assunte 45 persone nell’ambito di un piano di crescita nazionale che prevede l’assunzione di 5 mila nuovi addetti in tutta Italia. All’evento i candidati avranno modo di raccogliere informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s, direttamente da chi è coinvolto in prima linea. Saranno, infatti, presenti anche diversi dipendenti che racconteranno la propria esperienza.

Tra le caratteristiche ideali per poter entrare in McDonald’s spiccano: voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti. Entrare nel team del noto ristorante significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità.

L’azienda offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato.