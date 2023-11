In Campania si mangiano i dolci più buoni d’Italia: sul podio nazionale con 6 pasticcerie

In Campania si trovano alcune delle pasticcerie più buone d’Italia: a confermarlo è Gambero Rosso – il primo gruppo multimediale enogastronomico nazionale – che ha stilato la classifica dei 31 locali dove poter degustare i migliori dolci in assoluto collocando la nostra Regione sul podio.

Pasticcerie migliori d’Italia: Campania sul podio Gambero Rosso

Con la tredicesima edizione di Pasticceri e Pasticcerie di Gambero Rosso, il numero di indirizzi recensiti sale a 650 con ben 60 locali che per la prima volta entrano nella prestigiosa guida. Quest’anno sono 31 le pasticcerie che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte con due new entry: Piccola Pasticceria di Casale Monferrato (in provincia di Alessandria) e Dolciarte di Avellino, che si aggiungono alle 29 insegne già presenti.

La pasticceria Dalmasso, in Piemonte, si conferma la migliore d’Italia con 95 punti, seguita dalla pasticceria Bisetto di Padova e dalla campana Manilia di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Il campionato delle prelibatezze è, però, a trazione Lombardia, con ben 9 campioni dell’alta pasticceria, ma la Campania si colloca subito dopo, conquistando l’argento con 6 indirizzi premiati. Poi si susseguono Lazio e Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Rappresentate anche Trentino Alto Adige e Puglia, ciascuna con un solo locale nella corposa squadra delle Tre Torte.

Migliori pasticcerie d’Italia: classifica Tre Torte di Gambero Rosso