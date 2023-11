È napoletano uno dei luoghi più natalizi d’Italia: è tra le 11 mete più belle delle feste

Si trovano in Campania alcuni dei posti più magici da visitare e immortalare a Natale: Napoli e Salerno, rispettivamente con San Gregorio Armeno e le tradizionali Luci D’Artista, sono state inserite nella lista delle città più “instagrammabili” d’Italia, stilata da PastBook.N

Napoli e Salerno tra le città più magiche d’Italia da vedere a Natale

PastBook – la startup che consente di raccogliere foto e stampare album in pochi secondi – ha incoronato le destinazioni “più natalizie” d’Italia, effettuando un’attenta analisi degli hashtag utilizzati dagli utenti e divenuti popolari su Instagram.

La piattaforma ha individuato complessivamente 11 mete che, durante il periodo natalizio, si trasformano in veri e propri spettacoli di luci, decorazioni, addobbi e mercatini. Tra queste ben due si trovano in Campania: Napoli e Salerno, infatti, si attestano tra le migliori città d’Italia da fotografare durante le festività. Nello specifico, le mete imperdibili premiate da PastBook sono l’amata via dei presepi napoletana e il centro salernitano con le sue celebri luminarie.

“Camminare per San Gregorio Armeno, quartiere suggestivo adiacente a Spaccanapoli famoso per le botteghe artigiane e l’arte presepiale, è un must del Natale a Napoli. La curiosità tra i turisti è davvero tanta e sono tutti pronti con smartphone e macchine fotografiche per poter immortalare i tanti personaggi curati nei minimi particolari dai maestri ed artigiani presepiali di San Gregorio Armeno” – si legge nella descrizione della tappa napoletana.

Quanto alla magia di Salerno si sottolinea: “Durante le festività natalizie, i palazzi storici di Salerno prendono vita in una coreografia di colori che rende la città ancora più incantevole ed instagrammabile. E proprio le facciate dei palazzi storici diventano la cornice perfetta per chi vuole immortalare questo momento, in un connubio perfetto tra sogno e realtà”.

Le altre località inserite nell’elenco delle città e borghi più “instagrammabili” a Natale sono: Milano e l’albero di Natale di piazza Duomo; luminarie nel centro storico di Roma; Bolzano e il mercatino di Natale; presepe vivente a Matera; borgo medievale di Bard (Valle D’Aosta); Ricetto di Candelo (Piemonte); Levico Terme (Trentino); Scanno (Abruzzo); Castelmezzano (Basilicata).