Comune di Napoli: offerte di lavoro per disoccupati e tirocini da 600 euro al mese

A Bagnoli è stata presentata l’iniziativa del Comune di Napoli intitolata Verso il Lavoro che offre nuove opportunità lavorative ai disoccupati e le persone inattive, riservando loro ben due appuntamenti e tirocini

Comune di Napoli, nuove opportunità di lavoro e tirocini

Si tratta di un progetto che punta all’attivazione di percorsi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati o inattivi, organizzato dall’assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, in collaborazione con l’assessora alle Attività Produttive e al Turismo, Teresa Armato.

Con Verso il Lavoro, le aziende potranno formare on the job, dunque direttamente sul posto, i lavoratori per poi inserirli in azienda. Un modo per realizzare un incrocio funzionale tra domanda e offerta di lavoro, impiegando proprio coloro che non riescono a trovare un’occupazione dignitosa.

A spiegare in cosa consiste l’iniziativa è stata l’assessora Marciani: “Oggi presentiamo le iniziative che il Comune di Napoli sta mettendo in campo per avvicinare le nostre cittadine e i nostri cittadini al lavoro. Sono due iniziative fondamentali, la prima dal 19 al 21 dicembre, consiste in tre giornate durante le quali all’Albergo dei Poveri ci sarà la possibilità di candidarsi nei vari settori che abbiamo identificato come strategici; naturalmente il turismo, l’edilizia, i servizi alla persona e tanti altri che daranno la possibilità di creare dell’occupazione in città attraverso le imprese che ci stanno sostenendo questo percorso”.

“L’altra è la possibilità per ottocento nostri concittadini di partecipare a tirocini di un anno con una contribuzione di 600 euro al mese. Riteniamo che questo sia un percorso molto importante che già in fase di sperimentazione ha dato buoni risultati e quindi con la collaborazione tra la parte datoriale e la parte sindacale che ci ha sostenuto in tutta una serie di incontri propedeutici, ci auguriamo di creare della vera occupazione. Perciò il titolo voluto per questi eventi è Verso il lavoro perché ci auguriamo appunto di dare delle occasioni di lavoro a tutti i nostri concittadini”.